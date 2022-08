Mps: il patrimonio immobiliare vale 2 miliardi di euro, cinque volte la capitalizzazione in Borsa

Il tesoretto potrebbe quindi rivelarsi decisivo nel nuovo aumento di capitale da 2,5 miliardi che il Ceo Luigi Lovaglio intende lanciare nel corso del mese di ottobre

Il patrimonio immobiliare di Mps vale oltre due miliardi di euro: quasi cinque volte la capitalizzazione di Borsa dell’istituto, che si ferma a 409 milioni. Lo scrive oggi il quotidiano finanziario MF. Il tesoretto in mano al Monte potrebbe quindi rivelarsi una carta decisiva da giocare nel nuovo aumento di capitale da 2,5 miliardi che il Ceo Luigi Lovaglio intende lanciare nel corso del mese di ottobre.

Mps: i numeri del patrimonio immobiliare

Stando alla semestrale che la Banca controllata dal Tesoro ha da poco pubblicato, alla fine di giugno il portafoglio di immobili in mano al Monte dei Paschi comprendeva 1.123 asset di proprietà, di cui 705 a uso strumentale, 262 ad uso investimento e 142 a destinazione mista.

Mps ha da poco concluso una valutazione complessiva del proprio patrimonio immobiliare e la stima finale ammonta a 2,05 miliardi di euro, con una svalutazione minimale di 29,9 milioni. Il dato è sorprendente soprattutto perché negli ultimi anni le proprietà immobiliari del Monte si sono ridotte in maniera significativa. Fra gli impegni richiesti dalla Commissione europea per dare il via libera all’aumento di capitale precauzionale del 2017, infatti, rientrava anche un programma di dismissioni nel comparto real estate. In particolare, gli accordi prevedevano la dismissione di immobili di proprietà per un valore pari a mezzo miliardo di euro.

Le dismissioni imposte da Bruxelles

Nell’ambito di questa operazione, due anni fa Mps ha venduto ad Ardian circa 30 palazzi considerati ormai non più strategici. Tra questi erano comprese anche le sedi di via Santa Margherita a Milano, di via del Corso a Roma e di via De’ Sassetti a Firenze, oltre a una serie di altri immobili distribuiti tra Mantova, Reggio Emilia, Trieste e Brindisi.

L’affare con Ardian ha portato nelle casse di Mps 333 milioni di euro, ma dalla semestrale emerge che l’istituto ha firmato accordi per la vendita di altri asset al prezzo totale di 71,3 milioni. Non solo: a inizio 2022 il Monte ha messo sul mercato un altro portafoglio immobiliare del valore di circa 200 milioni che comprende beni distribuiti nel centro Nord Italia (tutta la Toscana, Milano, Mantova, Padova Perugia Ravenna, Roma e Torino).