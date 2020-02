Mps, al via i bonifici istantanei: scelta la piattaforma Nexi

Grazie all’accordo con Nexi a febbraio clienti di Monte dei Paschi hanno accesso al servizio di bonifico istantaneo prima sul Digital Banking e via via su tutti i canali dispositivi

Mps ha scelto Nexi per lanciare il servizio di bonifico istantaneo. Da febbraio, i clienti della banca toscana e di Widiba potranno effettuare o ricevere bonifici in pochi attimi, tutti i giorni, 24 ore su 24, in tutti e 24 paesi dell’Area Sepa. Privati e imprese potranno dunque saldare le compravendite in tempo reale, effettuare i pagamenti urgenti, avere immediata conferma dell’incasso di una vendita. L’unica condizione riguarderà l’importo: il tetto massimo è fissato a 15mila euro.

Il servizio di Instant Payment sarà disponibile subito dal Digital Banking e verrà via via esteso su tutti i canali dispositivi della banca.

“Grazie all’accordo con Eba Clearing e al collegamento con Tips (Target Instant Payment Settlement), infatti, la piattaforma di Nexi consente di raggiungere tutte le banche italiane ed europee che hanno attivato il servizio di bonifico istantaneo”, si legge nella nota congiunta di Nexi e Mps.

“Il bonifico istantaneo rafforza la partnership con la PayTech in un contesto di rapida evoluzione dei sistemi di pagamento, consentendo al Gruppo Montepaschi di garantire servizi sempre più efficienti alla propria clientela e a Nexi di consolidare il proprio ruolo di azienda specializzata nei pagamenti digitali al servizio delle banche del nostro Paese”, continua la nota delle due società.

“Con il servizio di bonifico istantaneo il Gruppo Montepaschi rafforza il proprio posizionamento competitivo, arricchendo la gamma delle soluzioni a disposizione della propria clientela per effettuare pagamenti, ricevere e trasferire somme di denaro.”, ha dichiarato Giampiero Bergami, chief commercial officer di Banca Monte dei Paschi.

“Siamo soddisfatti che anche il Gruppo Montepaschi abbia scelto la nostra piattaforma di bonifico istantaneo: testimonia la nostra capacità di offrire alle banche italiane soluzioni all’avanguardia che le aiutano a cogliere nuove opportunità di business e a garantire benefici tangibili ai loro clienti” – ha commentato Renato Martini, digital banking solutions director di Nexi.

Nel frattempo a Piazza Affari, il titolo Nexi viaggia in vetta al Ftse Mib, con un rialzo superiore al 4%. A spingere le azioni, che nell’ultimo mese hanno guadagnato il 24,6%, sono ancora le ipotesi di un imminente matrimonio con Sia. Il titolo Monte dei Paschi sale invece dello 0,8% a 1,801 euro, mettendosi alle spalle le difficoltà borsistiche vissute dopo la pubblicazione dei conti.