Monopattini e scooter elettrici Reby: Telepass amplia l’offerta di sharing mobility

Arriva il servizio di noleggio dei monopattini e degli scooter elettrici Reby in dieci città italiane – Sarà sufficiente essere cliente Telepass Pay per usufruire del servizio

Telepass introduce i monopattini e gli scooter elettrici di Reby Italia. La società spagnola che progetta, produce e distribuisce veicoli elettrici condivisi, in Europa e presente in Italia in dieci città, concentrate prevalentemente nel centro-sud: Firenze, Grosseto, Gaeta, Minturno, Ponza, Benevento, Caserta, Napoli, Lecce e Bergamo. Il noleggio dei monopattini e degli scooter elettrici Reby è possibile da oggi 24 marzo in queste città (nell’isola di Ponza a partire dal prossimo mese) attraverso l’app Telepass Pay, in aggiunta all’app Reby e, nelle prossime settimane, la flotta sarà ulteriormente integrata da un servizio di bike sharing nelle città di Lecce e Grosseto.

Telepass Pay è la app che permette il pagamento di servizi integrati di mobilità, senza l’uso del contante, utilizzando solo il proprio smartphone. A partire da oggi, per noleggiare un veicolo Reby sarà sufficiente essere cliente Telepass Pay, entrare nell’applicazione mobile gratuita Telepass Pay – scaricabile su smartphone Android e iOS -, localizzare il mezzo più vicino e sbloccarlo. Gli utenti potranno circolare liberamente all’interno dell’area operativa Reby della città lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il traffico stradale o parcheggiando senza costi in tutti gli spazi delimitati da strisce bianche o blu.

Reby in prima linea nella rivoluzione della mobilità urbana

I monopattini Reby sono disponibili in 18 città in Europa, hanno raggiunto 3 milioni di viaggi per un risparmio di 3 tonnellate di CO2. In particolare, i veicoli elettrici Reby sono realizzati per il 95% con materiali riciclabili e sono inoltre dotati di un sensore atmosferico in grado di generare suggerimenti di percorso in tempo reale, indirizzando gli utenti verso percorsi più puliti. L’operatore spagnolo ha anche sviluppato una tecnologia di rilevamento dei rischi di percorso, in grado di avvisare il conducente in tempo reale di ridurre la velocità, per prevenire possibili incidenti.

Stampa Gabriele Benedetto, Ceo di Telepass, ha detto che “l’ingresso dei monopattini e degli scooter Reby nel nostro ecosistema di mobilità integrata amplia l’offerta di sharing mobility in città”. Mentre Pep Gomez, fondatore di Reby ha sottolineato che questa integrazione “è un ulteriore passo per una vera soluzione per il mercato italiano della mobilità”.