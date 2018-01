Mondo Tv: Corradi cede il 4,6% ai fondi

L’operazione è avvenuta ai blocchi, dopo l’asta di chiusura dei giorni 12 e 13 dicembre scorso, a 6,8 euro per azione.

Alcuni fondi istituzionali hanno acquisito il 4,6% circa di Mondo Tv dal socio di maggioranza Orlando Corradi. L’operazione è avvenuta ai blocchi, dopo l’asta di chiusura dei giorni 12 e 13 dicembre scorso, a 6,8 euro per azione. Corradi ha ceduto sul mercato anche l’1,2% circa del capitale a un prezzo medio di 6,9 euro per azione.

“Con questa operazione – ha detto il socio di maggioranza di Mondo Tv – ho voluto aprire ancora di più l’azionariato a terzi istituzionali, aumentando il flottante in una società che oggi capitalizza circa 200 milioni, così che con l’allargamento del flottante al 62% la Mondo Tv diventi sempre più una public company. Penso che l’ingresso di fondi istituzionali favorirà la stabilizzazione dei corsi di borsa del titolo di Mondo Tv, e in particolare il processo di crescita anche del titolo. Intendo altresì comunicare il mio impegno unilaterale nei confronti del mercato a non procedere ad ulteriori vendite per sei mesi dalla data di oggi. Peraltro, poiché credo molto nell’andamento del business, non vedo oggi ragione per procedere ad altre vendite anche dopo i sei mesi di lock-up volontario”.