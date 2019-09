Mondiale rugby, Cattolica promuove l’amicizia Italia-Giappone

Mentre la nazionale di O’ Shea si prepara alle difficili sfide con Sudafrica e Nuova Zelanda, il main sponsor della FIR ha organizzato a Osaka una serie di incontri e attività per intrattenere gli appassionati – VIDEO.

Mentre la nazionale italia di rugby vince e convince sul campo, in attesa dei due match proibitivi contro Sudafrica e Nuova Zelanda, anche il main sponsor Cattolica Assicurazioni non fa mancare il proprio sostegno agli azzurri in occasione della Coppa del Mondo di rugby, in corso in Giappone fino al 2 novembre. Tra le principali attività promosse dalla compagnia assicurativa, che si è legata alla Federazione italiana rugby nel 2018, con un accordo di 7 anni, c’è Cattolica Assicurazioni Piazza Italia, la cui prima e più importante tappa si è da pochi giorni conclusa a Osaka, la città che ha ospitato le prime due partite dell’Italia nella competizione, entrambe vinte contro Namibia e Canada.

Cattolica ha organizzato una sei giorni dedicata alla palla ovale, in collaborazione con FIR e con la Camera di Commercio Italiana in Giappone, che ha coinvolto 90.000 appassionati attraverso un palinsesto ricco di ospiti e attività per accompagnare l’avventura della nazionale guidata da Connor O’ Shea. Oltre 60 i marchi dell’eccellenza italiana presenti presso il Grand Front, il centro nevralgico e commerciale della città: da Maserati a Peroni, la Regione Marche, unica regione italiana ospite dell’iniziativa e che nel proprio stand ha promosso l’intero territorio regionale con particolare riferimento alle aree colpite dal sisma e che per l’occasione ha portato al festival lo Chef pluripremiato Vincenzo Spinosi. Presenti anche Confagricoltura nell’ambito dell’iniziativa “True Italian Taste” e il Consorzio di tutela del Prosecco Doc.

Ad Osaka è stato possibile anche incontrare in più di un’occasione i giocatori della nazionale, che si sono messi alla prova ai fornelli negli show cooking o nell’arte dello shodo, la calligrafia giapponese. Il tutto, come nello spirito del rugby, in un’atmosfera all’insegna dell’amicizia e di quei valori che accomunano il mondo dello sport all’Italia e al Paese del Sol Levante. Altri ospiti speciali di questa edizione: Chef Rubio, ex giocatore di rugby e celebre cuoco protagonista dei programmi cult della TV ‘Unti e Bisunti’ e ‘Camionisti in Trattoria’ targati Discovery; e La Pina, scrittrice, personalità radiofonica e grande appassionata del Giappone e della cultura nipponica.