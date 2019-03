Moncler regina di Borsa dopo i conti 2018: ricavi e utili volano

Utili, ricavi ed ebitda crescono a doppia cifra nel 2018 e il dividendo sale da 0,28 a 0,4 centesimi – Titolo sugli scudi a Piazza Affari

Moncler regina di Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana. Il titolo ha aperto in rialzo del 6% e, dopo una pausa in asta di volatilità, alle 10.30 guadagna il 10,5% a quota 37,27 euro per un controvalore di 82.513.735 euro.

A spingere le azioni sono i conti del 2018, chiusi con ricavi consolidati pari a 1,4 miliardi di euro, in aumento del 22% a tassi costanti e del 19% a tassi correnti, con una forte accelerazione nell’ultimo trimestre (+20% sia a cambi correnti che costanti) grazie a un positivo andamento delle vendite in Asia e nel resto del mondo.

Vola l’ebitda adjusted, salito dai 411,6 milioni del 2017 ai 500,2 milioni (+21,5%) del 31 dicembre 2018, con un’incidenza sul fatturato del 35,2%.

Nel 2018, l’utile netto è aumentato del 33% a 332,4 milioni di euro, mentre la generazione di cassa è pari a 450,1 milioni, in rialzo dai 304,9 dell’anno prima.

In virtù dei risultati conseguiti, il cda proporrà all’assemblea del prossimo 16 aprile un dividendo di 4 centesimi per azione, in aumento rispetto ai 2,8 centesimi del 2017, per un ammontare complessivo di 100 milioni.

Per il 2019, Moncler prevede uno scenario di ulteriore crescita.

Il presidente e ad, Remo Ruffini, ha commentato: “Un anno è passato dal lancio di Moncler Genius, cinque anni dalla nostra quotazione a Piazza Affari e quindici da quando ho acquisito Moncler: tutte tappe fondamentali di un cammino che ci ha portati, anche nel 2018, a raggiungere crescite a doppia cifra in tutte le regioni, in tutti i canali distributivi e di tutti gli indicatori economici. Il fatturato nel quarto trimestre è cresciuto del 20%”.

“Oggi Moncler è una società solida, che ha saputo affrontare importanti evoluzioni e ottenuto risultati sorprendenti – continua il manager – Siamo tutti consapevoli che abbiamo ancora tanto da fare per continuare a migliorarci. Sappiamo che nei prossimi mesi le incertezze economiche e geopolitiche potrebbero rendere il sentiero più ripido, ma ritengo sia proprio nelle difficoltà che si diventa più forti. Continueremo ad investire in Moncler, un marchio unico, capace di parlare a tanti consumatori differenti in tutto il mondo e da sempre aperto ed inclusivo”.