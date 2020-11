La Borsa chiude in rialzo la settimana e Btp Futura sfiora i 6 miliardi I mercati azionari chiudono in positivo una settimana dominata dagli annunci sul vaccino anti-Covid e dalla coda polemica sulle elezioni Usa - A Piazza Affari vola Cnh e crolla Atlantia - Il Tesoro raccoglie quasi 6 miliardi dal Btp Futura…

Campania e Toscana zone rosse, 9 le arancioni: tutte le novità Emilia-Romagna, Friuli e Marche passano invece in zona arancione - Dati al vaglio del Cts - Ecco la nuova mappa e le regole in vigore nelle diverse zone

Enel aggancia i premi assicurativi alla sostenibilità Il costo del premio assicurativo sarà legato alla capacità di Enel di raggiungere entro la fine del 2021 il 55% della capacità totale installata con fonti rinnovabili

Biden riuscirà a stimolare la domanda Usa? Rispondono Le lancette dell’economia Sabato 14 novembre esce su FIRSTonline la nuova puntata delle Lancette dell'economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi che rispondono a tutti i principali interrogativi sulla congiuntura italiana ed internazionale

Contratto Tlc, c’è l’accordo: aumento medio di 100 euro Assotelecomunicazioni e i sindacati hanno raggiunto un'ipotesi di intesa da sottoporre ai lavoratori - Nuove norme anche sullo smart working - Fibercop: primo Cda con Sarmi presidente

Rimborsi stadio: 9 squadre nel mirino dell’Antitrust L'Autorità ha accertato che 9 squadre (tra cui Juve, Inter, Milan, Lazio e Roma) non rimborsano gli abbonamenti e i biglietti ai tifosi che, a causa del Covid, non possono andare allo stadio

Fideuram, conti da record nonostante il Covid Il gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, nei primi nove mesi del 2020, ha toccato il record delle masse amministrate: 243,8 miliardi. L'Ad Corcos: "Risultato straordinario".

Fincantieri, effetto Covid su ricavi ed ebitda Il neo direttore generale Gallia: "Torneremo alla normalità nel 2022" - 8 navi da crociera e 8 militari da consegnare nel 2021 - Titolo in rialzo

Geotermia: il decreto ritarda, la Toscana protesta Il Fer2 doveva vedere la luce a febbraio, ma ancora non se ne vede la conclusione. Italia Viva e Lega chiedono conto al governo

Tip: in 9 mesi utile netto proforma di 21 milioni Al 30 settembre, il patrimonio netto consolidato di Tip era pari a 945 milioni di euro, in crescita rispetto agli 835 milioni del 31 dicembre 2019 - Calano i ricavi legati alle attività di advisory

Biden vince in Arizona e i futures del Nasdaq risalgono Dopo una giornata incerta e nervosa, la schiarita sul risultato finale delle elezioni americane con la vittoria ufficiale di Biden anche in Arizona tonifica i mercati, come testimoniano i futures sul Nasdaq - Piazza Affari però parte in ribasso -…

Intesa-Ubi: accordo finale per cessione filiali a Bper Come richiesto dall'Antitrust per dare il via libera alla fusione con Ubi, Intesa ha sottoscritto un accordo integrativo con Bper - Cambiano proprietà 486 filiali e 146 punti operativi, per un totale di 5.107 dipendenti

Debito pubblico e ricchezza privata: la realtà da non dimenticare Non basta considerare il rapporto debito-Pil per ragionare sulla sostenibilità della nostra esposizione finanziaria: contano anche il costo del debito e l'attenzione alla sua composizione e alla sua distribuzione geografica e non - Ogni passo falso in politica economica può…

La vittoria elettorale di Biden fa bene all’Europa La vittoria di Biden nelle elezioni presidenziali americane ridà fiducia anche all'Europa e ai lavoratori europei e apre la strada a nuove forme di collaborazione all'insegna dello sviluppo democratico