Miliardari, classifica Forbes: Pechino supera New York

In un anno i miliardari residenti sono aumentati di un terzo, permettendo alla capitale cinese di balzare dal quarto al primo posto – NY detronizzata dopo sette anni

Pechino supera New York per numero di miliardari residenti. Il dato, clamoroso, è contenuto nell’ultima classifica mondiale dei paperoni pubblicata da Forbes. È la prima volta che la capitale cinese guadagna la testa della graduatoria, monopolizzata negli ultimi sette anni dalla Grande Mela.

Nel dettaglio, Pechino conta oggi 100 miliardari, un terzo in più rispetto all’anno scorso (+33). L’impennata permette alla megalopoli cinese di balzare in 12 mesi dal quarto al primo posto della classifica, superando in volata anche sua maestà New York, che pure rimane distanza minima, con 99 miliardari.

La scalata di Pechino è stata favorita da due fattori: innanzitutto, la capacità della Cina di riemergere dalla crisi innescata dal Covid prima e meglio delle altre principali economie mondiali; in secondo luogo, i successi sul fronte macro si sono accompagnati dal rafforzamento del mercato azionario del Dragone, soprattutto nel campo delle industrie tecnologiche.

Ma la vittoria cinese non è totale. Se infatti non consideriamo come parametro il numero di miliardari, ma l’entità del loro patrimonio cumulato, New York rimane in testa, con un vantaggio pari a 80 miliardi di dollari su Pechino.

Per quanto riguarda i singoli paperoni, l’individuo più ricco della capitale cinese è Zhang Yiming, fondatore di TikTok e amministratore delegato della holding ByteDance. Il suo patrimonio netto è raddoppiato rispetto all’anno scorso, arrivando alla vetta siderale di 35,6 miliardi di dollari.

Nella Grande Mela, invece, lo scettro di uomo più facoltoso resta in mano all’ex sindaco Michael Bloomberg, magnate dell’informazione e dei servizi finanziari, che vanta un patrimonio da 59 miliardi di dollari.

In tutto, sempre stando alla classifica di Forbes, quest’anno la Cina conta 210 miliardari in più rispetto al 2020, un incremento che porta il totale a 694. Anche su questo versante rimangono in vantaggio gli Stati Uniti, dove i miliardari sono 724, ossia 110 in più dell’anno scorso.

Il terzo paese per numero di miliardari è l’India, con 140. Nel complesso, i miliardari della regione Asia-Pacifico sono 1.149 e gestiscono un patrimonio di 4.700 miliardi di dollari, contro i 4.400 miliardi dei miliardari statunitensi.