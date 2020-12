Milano: Palazzo Cordusio venduto per 247 milioni

Venditore e acquirente dello storico palazzo nel centro di Milano sono entrambi fondi d’investimento immobiliari: il primo è Pacific 1, gestito da Kryalos Sgr, mentre il secondo è il Milan Trophy RE Fund 3, sottoscritto da alcuni investitori del private banking di Mediobanca

Palazzo Cordusio, ex sede milanese prima della Borsa e poi delle Poste, passa di mano per 246,7 milioni di euro. Venditore e acquirente sono entrambi fondi d’investimento immobiliari: il primo è Pacific 1, gestito da Kryalos Sgr, mentre il secondo è il Milan Trophy RE Fund 3, sottoscritto da alcuni investitori della divisione private banking di Mediobanca.

Edificato nel 1901, Palazzo Cordusio è uno degli edifici più iconici di Milano. Situato nel centro del distretto finanziario milanese (a Piazza Cordusio 3), il Palazzo è stato inizialmente la sede della Borsa, mentre dal 1998 al 2011 è stato il quartier generale di Poste Italiane.

Completamente ristrutturato tra il 2015 e il 2018, grazie ad un investimento di circa Euro 23 milioni che ha riportato l’edificio alla magnificenza storica originaria, l’immobile oggi rispetta gli standard più severi per caratteristiche ambientali ed energetiche.

“La dismissione dell’asset di piazza Cordusio – ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr – rientra nella strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Fondo Pacific 1 e conferma il successo dell’istituzione di club deal finalizzati ad investimenti immobiliari a reddito, mostrando come nell’attuale contesto economico il real estate sia estremamente interessante rispetto ad altre asset class di investimento”.

“Si tratta per Mediobanca del terzo club deal immobiliare in poco più di un anno nato dalla collaborazione tra Private Banking e Corporate & Investment Banking”, ha detto Dino Gioseffi, Coverage Larg Corp & Head of Real Estate di Mediobanca.