Milano moda donna: si apre la Fashion Week 2023 con 165 appuntamenti tra sfilate, eventi, presentazioni

Si apre la Milano Fashion Week 2023 Autunno/Inverno. Un calendario fitto di sfilate ed eventi monopolizza la città e accende i riflettori su un settore-chiave del Made in Italy

Milano torna capitale della moda donna. Si apre oggi martedì 21 febbraio la Milano Fashion Week 2023 con un calendario fittissimo di sfilate Autunno/Inverno ed eventi, il ritorno in massa degli stranieri, le strade del centro invase da top model splendide e da giornalisti e compratori a correre tra una sfilata e un invito imperdibile. Da oggi e fino a lunedì 27 si riaccendono i riflettori sullo stile italiano e su 165 appuntamenti di cui 56 sono sfilate. Ci sono tutti i nomi più importanti della moda donna italiana e non mancano gli stranieri che magari non sfilano, come Louis Vuitton, ma non rinunciano ad essere presenti con un proprio appuntamento.

Milano moda donna: tornano gli stranieri, prezzi alle stelle

Secondo Confcommercio su 103mila arrivi previsti per la Milano Fashion Week 2023 almeno 45.500 sono stranieri, in aumento del 15% sulle presenze dello scorso anno. E sempre la Confcommercio ha calcolato un indotto di oltre 70 milioni, con la ricaduta più forte per l’area metropolitana di Milano che si aggiudica 52,6 milioni di euro sul fronte degli alberghi e della ristorazione. Il resto va a Como e Monza Brianza. Cifre alle stelle, anche per gli affitti veloci, inutile dirlo.

Il calendario delle sfilate: un ritmo molto intenso

Il calendario delle sfilate non conosce tregua. “Abbiamo una media di 10-12 sfilate al giorno – ha spiegato Capasa, presidente della Camera della Moda – a cui si aggiungono 30 presentazioni, non solo negli atelier ma anche nei luoghi più belli della città”. Per evitare la congestione negli spostamenti dall’uno all’altro sono anche previsti i Live dal sito di Milano Fashion Week. Il calendario è veramente molto intenso. Mercoledì si entra nel vivo con le sfilate live in streaming di Marras, Fendi, Ferretti, Diesel, Etro. I Live proseguono giovedì con Max Mara, Prada, Maison Margiela, Emporio Armani. Venerdì, sempre limitandosi ai Live, è la volta di Gucci e Tod’s. Sabato Dolce&Gabbana sfilano Live come pure Ferragamo e Bottega Veneta. Domanica è il giorno del grande Giorgio Armani. Lunedì chiude le sfilate live in streaming Laura Biagiotti.

La Fashion Week è piena di eventi mondani e culturali

Anche la Camera della Moda scende direttamente in campo con gli eventi aprendo oggi le porte di Palazzo Giureconsulti che diventa sede, per tutta la settimana, del Fashion Hub dove seguire dibattiti, conferenze e aprire lo sguardo sui giovani creativi e i loro progetti. Sempre la Camera Moda martedì sera organizza da Starbucks una cena, con l’esibizione di un artista (top secret) fresco di Grammy Award. Il Teatro alla Scala ospiterà un evento di Hearst Italia, con cocktail e performance dedicato ad Harper’s Bazaar. Tra gli eventi più esclusivi e molto attesi, c’è quello di Prada, il 23 febbraio. Di giorno sfila e la sera “Private party” in via Lorenzini 14, l’indirizzo della Fondazione.

“Ciao Kim” è il titolo del gala dinner di Dolce&Gabbana, sabato sera. La mondanità più esclusiva è assicurata dal duo di stilisti che invitano alla Sala delle Cariatidi per celebrare Kim Kardashian, protagonista della loro compagnia pubblicitaria le cui foto saranno esposte a Palazzo Reale fino al 26 febbraio. Tra gli altri eventi figurano quello di Louis Vuitton in via Bagutta, per le sneakers LV Trainer interpretate da artisti famosi del panorama newyorkese così come in testa alla classifica dei party da non perdere c’è la cena offerta da Brunello Cucinelli nel suo quartier generale di via Montello. Ai Dazi di piazza Sempione ci saranno vari party, da quello del brand Krizia a quello di ADD. Si chiude il ciclo degli eventi domenica prossima, al Cinema Odeon, con l’anteprima del docu-film “Milano: the inside story of italian fashion”. Tappeto rosso e stilisti super Vip assicurati.