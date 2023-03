Milan-Napoli, è derby italiano in Champions. Bene l’Inter con Benfica. Sorteggi positivi per Roma e Juve

Possibile derby anche in semifinale. Real Madrid-Chelsea e la super sfida City-Bayern le altre gare. In Europa League evitato lo scontro e sorteggio favorevole alle italiane: Juventus-Sporting e Roma-Feyenoord. In Conference sarà Fiorentina-Lech

L’urna di Nyon ha scelto: sarà un derby italiano ai quarti di Champions con la possibilità di un nuovo scontro tutto italiano anche in semifinale (con una italiana così in finale dopo 6 anni).

Un lato del tabellone vedrà quindi lo scontro tricolore Milan-Napoli mentre l’Inter pesca, sulla carta, il migliore avversario possibile, il Benfica. Dall’altro parte andrà in scena la sfida tra Real Madrid-Chelsea e il super duello, tra le due favorite alla vittoria, Manchester City e Bayern Monaco. Le partite dei quarti di finale si giocheranno l’11 e 12 aprile per le sfide di andata e il 18 e 19 aprile per le partite di ritorno. Il Milan avendo vinto il campionato manterrà il fattore campo e sarà l’Inter ad invertire, quindi andata a Lisbona e prima a San Siro per il Milan.

Il quadro completo dei sorteggi Champions

Quarti di finale:

Real Madrid- Chelsea

Benfica- Inter

Man City- Bayern

Milan- Napoli

Semifinale:

Vincente Milan/Napoli contro Benfica/Inter

Vincente Real Madrid/Chelsea contro Man City/Bayern

Baresi: Ci dispiace affrontare il Napoli

Franco Baresi ha commentato a Sky l’accoppiamento con il Napoli: “Siamo contenti di essere qui e orgogliosi del percorso e della squadra. Adesso ci tocca un derby italiano, un po’ ci dispiace perché una delle due si deve fermare. Più prudente con le parole Javier Zanetti anche se si può ritenere soddisfatto: “È sempre bello essere qui. È stato un sorteggio importante, il Benfica è una squadra all’altezza della Champions e saranno due partite complicate, ma a questo punto sono tutte difficili. Per il calcio italiano è un passaggio fondamentale, noi siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia e speriamo di poter essere all’altezza.

Europa League: Juventus-Sporting e Roma-Feyenoord

Niente derby italiano invece in Europa League. La Juventus affronterà lo Sporting Lisbona mentre la Roma si troverà di nuovo di fronte il Feyenoord dopo la finale di Conference League. Evitato l’accoppiamento anche in semifinale con la Juve che in caso di passaggio del turno troverà la vincente di Manchester United- Siviglia mentre la Roma si troverebbe davanti una tra Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise. Le gare di andata dei quarti di finale sono in programma giovedì 13 aprile mentre quelle di ritorno saranno giovedì 20 aprile.

Il quadro completo dei quarti di finale:

Juventus-Sporting Lisbona

Roma-Feyenoord

Manchester United-Siviglia

Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

Semifinale:

Vincente Juventus/Sporting Lisbona contro Manchester/Siviglia

Vincente Roma/Feyenoord contro Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

Conference League: sarà Fiorentina-Lech Poznan

Buon sorteggio in Conference League anche per la Fiorentina che se la vedrà con i polacchi del Lech Poznan. Se i viola passeranno il turno affronteranno la vincente del match tra il Basilea e il Nizza. Evitato il pericolo West Ham (contro il Gent) e l’insidioso Az Alkmaar che ha fatto fuori la Lazio; gli olandesi giocheranno contro l’Anderlecht. Traguardo finale, quindi, alla portata dei toscani. L’andata dei quarti di finale di Conference League si giocherà il 13 aprile 2023, il ritorno il 20 aprile 2023.

Il quadro completo dei quarti di finale:

Fiorentina-Lech Poznan

Az Alkmaar-Anderlecht

Basilea-Nizza

Gent-West Ham

Semifinale:

Vincente Fiorentina-Lech Poznan contro Basilea-Nizza

Vincente Gent-West Ham contro Az Alkmaar-Anderlecht