Milan: consolidare zona Champions e occhio all’Empoli

Gattuso non vuole distrazioni nell’anticipo di stasera a San Siro contro l’Empoli e punta a rafforzare il quarto posto in classifica – Ecco le formazioni in campo

Un venerdì con vista Champions. Tocca al Milan inaugurare la 25esima giornata nel match casalingo contro l’Empoli (ore 20.30), anticipato ad oggi per via dell’imminente semifinale di Coppa Italia che vedrà i rossoneri contrapposti alla Lazio. A quello però si penserà solo da domani, perché la missione odierna è conquistare 3 punti quasi fondamentali per il quarto posto.

Vincere garantirebbe la zona Champions almeno fino alla prossima settimana, inoltre metterebbe ulteriore pressione su un’Inter attesa dall’insidiosa trasferta di Firenze, un passo falso invece darebbe alla Roma (domani a Frosinone) una ghiotta chance per il pareggio e azzererebbe, di fatto, le chance di terzo posto. Insomma, partite come questa, pur non essendo “di cartello”, finiscono spesso per fare la differenza e Gattuso, criticato oltre ogni misura dopo i pareggi pre-natalizi con Bologna e Frosinone, lo sa benissimo.

“Da parte mia c’è grande preoccupazione, non sarà per nulla facile – ha spiegato in conferenza stampa. – Giochiamo contro una squadra che ha cambiato modulo, con un allenatore bravo, che abbina qualità tecniche a una fase difensiva molto interessante. Non sarà semplice ma la crescita passa da queste gare, non possiamo permetterci di sottovalutarla”.

Il discorso vale anche per lui, passato nel giro di due mesi da “quasi esonerato” a uomo su cui costruire il futuro. Merito di un 2019 molto positivo, nel quale sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi in campionato e la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, il tutto condito da una fase difensiva mai così efficace (solo 4 gol subiti nelle ultime 10 partite) e da un attacco finalmente prolifico.

“Vivo molto male i complimenti – ha però glissato il diretto interessato – Faccio questo lavoro perché mi piace e perché credo di saperlo fare, non ho bisogno di sentirmi dire bravo. Tocco con mano la realtà, so di dover passare dal lavoro quotidiano e, soprattutto, dai risultati. Penso partita per partita, ora sono concentrato sull’Empoli: il futuro lo vedremo più avanti”.

Quel che è certo è che il Milan, per la prima volta in stagione, ha ritrovato certezze e stabilità: il prossimo passo è cementare la zona Champions e il calendario, in questo senso, sembrerebbe dare una mano. Dopo l’Empoli, i rossoneri avranno Sassuolo in casa e Chievo in trasferta: fare bottino pieno, alla luce degli impegni dei rivali (l’Inter va a Firenze, le romane settimana prossima si sfideranno nel derby), permetterebbe un bel salto in avanti.

Vietato sbagliare dunque, a cominciare da oggi. Gattuso deve rinunciare allo squalificato Suso, per il resto però, eccezion fatta per i lungodegenti Caldara, Bonaventura e Zapata, potrà contare sulla rosa al completo. Il suo 4-3-3 vedrà Donnarumma in porta, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in difesa, Kessié, Bakayoko e Paquetà a centrocampo, Castillejo, Piatek e Calhanoglu in attacco.

Iachini risponderà con un 3-5-2 con Dragowski tra i pali, Veseli, Silvestre e Dell’Orco nel reparto arretrato, Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic e Pasqual in mediana a supporto della coppia offensiva composta da Caputo e Farias.