Milan campione d’Italia: è il suo 19° scudetto. Travolto il Sassuolo, inutile la vittoria dell’Inter

Il Milan travolge il Sassuolo per 3 a 0 e vince il suo 19° scudetto (il primo di Pioli) rendendo vana la vittoria dell’Inter per 3 a 0 sulla Samp. Nelle prossime ore il Milan campione d’Italia passerà di mano: il fondo americano RedBird sarà il nuovo proprietario

Il Milan è campione d’Italia. Travolgendo nettamente il Sassuolo per 3 a 0 con due gol di Giroud e uno di Kessie – tutti nel primo tempo e tutti su assist di un’arrestabile Leao – ha meritatamente conquistato il suo 19° scudetto in uno dei campionati di serie A più avvincenti degli ultimi vent’anni. Il Milan ha vinto lo scudetto con due punti di vantaggio sull’Inter, la cui vittoria interna sulla Samp per 3 a 0 (con gol di Perisic e doppietta di Correa) è stata vana.

Milan campione d’Italia con una girandola di gol: 3 a 0 al Sassuolo

Che fosse la giornata del trionfo del Milan s’è capito subito perchè le sue folate offensive hanno letteralmente travolto il Sassuolo. Il primo gol rossonero è stato di Giroud che, sfruttando al meglio un assist di Leao, è andato in rete al 18° con un doppio tunnel (su Ferrari e su Consiglio) nel delirio della tifoseria rossonera che ha letteralmente invaso lo stadio Mapei di Reggio Emila dove si è svolto l’incontro. Il francese si è ripetuto al 32° ancora una volta su assist di uno scatenato Leao che al 35° ha fornito la palla giusta a Kessie che ha coronato la sua ultima partita in maglia rossonera con un gol impeccabile. Il Milan ha nettamente dominato l’attesissimo match emiliano mentre il Sassuolo non è praticamente mai esistito e ha profondamente deluso.

I gol del Milan gelano l’inter che non riesce a superare la Samp

La pioggia di gol del Milan ha ovviamente gelato l’Inter che già nel primo tempo ha tentato in tutti i modi di violare la porta doriana con ben 18 tiri in porta che però non hanno fruttato alcun gol. Nella ripresa l’Inter è riuscita a passare: prima con Perisic al 49° e poi con Correa al 55° e al 57°. Ma i giochi erano ormai chiusi. Il Milan chiude il campionato con 85 punti in classifica, due in più dell’Inter, ed è campione d’Italia. Ora può festeggiare a attendere ad horas il cambio di proprietà che passerà agli americani del fondo RedBird