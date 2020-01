Milan, Arnault non arriverà

Doccia fredda per i tifosi del Milan che da mesi speravano che arrivasse Babbo Natale nella persona di Bernard Arnault, il patron del gruppo francese del lusso Lvmh. Ieri il numero uno della maison parigina ha invece seccamente smentito ogni suo interesse sia il Milan che per Prada. “In Italia circolano notizie molto strane” ha commentato ironicamente Arnault, che poi continua: “Questa storia assomiglia a un mistero. Ammiro molto il Milan, un club formidabile, con giocatori straordinari, alcuni tra l’altro mi chiamano per sapere cosa succeda. Deve essere almeno la sesta o settima volta che negli ultimi sei mesi devo smentire di aver mai parlato o di aver mai avuto un interesse operativo per comprare questo club magnifico. Non so se servirà a qualcosa che lo smentisca di nuovo, probabilmente no. Magari alimenterà altre voci e domani leggeremo di nuovo che Arnault è davvero interessato. Non so se il mistero continuerà, forse è un mistero italiano”. Il Milan resta perciò nelle mani del fondo americano Elliott che aspetta il momento buono per realizzare una plusvalenza cedendo il pacchetto di controllo che finora non ha dato grandi soddisfazioni economiche e men che mai sportive ad Elliott. Niente da fare nemmeno per Prada, che pareva uno degli obiettivi di Lvmh che ha chiuso il 2019 con ricavi record per 53,7 miliardi di euro (+15%) e oltre 7 miliardi di utili (+13%) grazie alle spettacolari performance di Luis Vuitton e Dior.