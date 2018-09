Migranti, flop Salvini: rimpatria meno “clandestini” di Minniti

FIRSTonline | 27 settembre 2018, 8:44

Dopo Pesenti anche Bollorè esce anticipatamente dal Patto di sindacato che governo Mediobanca che decadrà nel 2019 - Il finanziere bretone, che è fortemente presente anche in Telecom Italia e in Generali, assicura che però non venderà la sua partecipazione in Piazzetta Cuccia ma Mediobanca è destinata a diventare sempre più contendibile