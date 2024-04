Microsoft investe negli Emirati Arabi: 1,5 miliardi in G42, società di intelligenza artificiale

Microsoft acquisisce una partecipazione di minoranza di G42 e Il presidente Brad Smith entra nel cda. Accordo sviluppato in consultazione con i governi

Continua lo shopping internazionale di Microsoft volto a rafforzarsi nell’intelligenza artificiale. Dopo i 2,9 miliardi di dollari (in due anni) investiti in Giappone, il colosso di Redmond volge lo sguardo sugli Emirati Arabi, investendo 1,5 miliardi di dollari in G42, la principale azienda di IA nel Paese del Golfo Persico, allo scopo di ridurre la propria indipendenza dalla Cina.

Microsoft investe 1,5 milioni negli Emirati Arabi

L’intesa è stata sviluppata in consultazione con i governi degli Emirati Arabi Uniti e degli Stati Uniti. In base alla partnership, G42 gestirà le proprie applicazioni e i propri servizi di intelligenza artificiale sulla piattaforma di cloud computing Azure di Microsoft, per fornire soluzioni avanzate di intelligenza artificiale a clienti del settore pubblico globale e a grandi imprese.

Secondo quanto previsto il presidente di Microsoft Brad Smith entrerà a far parte del cda di G42 che utilizzerà il cloud Azure della società Usa per le sue applicazioni di intelligenza artificiale.

“Microsoft ha ricevuto un forte incoraggiamento da parte del governo statunitense ad andare avanti in questo processo”, ha dichiarato Smith. “Questo riflette il riconoscimento da parte del governo degli Stati Uniti dell’importanza delle relazioni tra i due Paesi e dell’importanza di continuare a incoraggiare aziende responsabili come G42 e Microsoft a essere davvero all’avanguardia, non solo per quanto riguarda la tecnologia in sé, ma anche per quanto riguarda gli standard di sicurezza e protezione e l’Ai responsabile a livello mondiale”.

L’investimento conferisce a Microsoft una partecipazione di minoranza in G42, ha dichiarato Xiao, aggiungendo che Microsoft e G42 creeranno anche un fondo di 1 miliardo di dollari per gli sviluppatori.

In una fase successiva dell’accordo, Microsoft ospiterà alcune delle proprie applicazioni nei centri dati di G42 e utilizzerà la relazione come mezzo per raggiungere i clienti in Africa e Asia centrale, ha dichiarato Smith. “Oggi ci sono mercati in cui Microsoft e nessuna azienda tecnologica americana hanno una vera e propria presenza nei data center. Questo è il tipo di partnership che può davvero portare il cloud e l’intelligenza artificiale nel sud del mondo probabilmente un decennio prima di quanto avverrebbe altrimenti”, ha detto.

“Le nostre due aziende lavoreranno insieme non solo negli Emirati Arabi Uniti, ma anche per portare l’IA e le infrastrutture e i servizi digitali nelle nazioni meno servite”, ha spiegato ancora Brad Smith, vicepresidente e presidente di Microsoft. “Combineremo una tecnologia di livello mondiale con standard leader a livello mondiale per un’IA sicura, affidabile e responsabile, in stretto coordinamento con i governi degli EAU e degli Stati Uniti”.

La partnership si inserisce nel contesto degli sforzi di Washington per ostacolare i progressi tecnologici di Pechino, dopo che gli Stati Uniti hanno inserito quattro aziende cinesi in una lista nera delle esportazioni per aver cercato di acquistare chip di intelligenza artificiale per l’esercito cinese.