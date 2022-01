Microsoft, 68,7 miliardi per Activision Blizzard: è la cifra più alta mai spesa da Redmond

Un colpo che mira a rivoluzionare il mondo dei videogiochi, trasformando Microsoft nella terza maggiore società del comparto dietro a Tencent e Sony – Il titolo Activision Blizzard schizza al rialzo

Un’operazione che sarà ricordata a lungo nel mondo dei videogiochi. Microsoft ha acquistato Activision Blizzard, colosso del settore, per una cifra record, la più alta mai sborsata fino ad ora nel comparto videogame, ma anche l’importo più elevato mai sborsato da Microsoft nel corso della sua storia. Parliamo infatti di 68,7 miliardi di dollari tutti in contanti, oltre 60 miliardi di euro.

La notizia è stata confermata da colosso di Redmond che parla di un’offerta pari a 95 dollari per azione, una cifra che rappresenta un premio del 45% rispetto al prezzo di Activision alla chiusura di venerdì scorso. L’operazione, che ha già ricevuto il via libera dei cda di entrambe le società, consentirà all’azienda fondata da Bill Gates di diventare la terza maggiore società di videogame al mondo per fatturato, dietro a Tencent e Sony. Activision Blizzard è uno dei colossi del settore dei videogiochi, autrice di famose serie come Warcraft, Diablo, Call of Duty e Candy Crush, con un portafoglio ricco di attività di eSport e studios in tutto il mondo con quasi 10.000 dipendenti.

“I giochi sono la categoria più dinamica nell’intrattenimento su tutte le piattaforme e avranno un ruolo chiave nello sviluppo del metaverso. Stiamo investendo profondamente in contenuti, community e cloud di livello mondiale per inaugurare una nuova era di gioco che metta giocatori e creatori al primo posto e renda il gioco sicuro, inclusivo e accessibile a tutti”, afferma l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella . In una nota, la società sottolinea inoltre che l’acquisizione di Activision “accelererà la crescita nel business dei giochi attraverso mobile, Pc, console e cloud”.

L’operazione ha attirato l’immediato interesse degli investitori di Wall Street. A pochi minuti dall’apertura del mercato statunitense, il titolo Microsoft cede circa il 2,5% a 303,3 dollari per azione, mentre quello di Activision guadagna oltre il 31% a 85,96 dollari.

In questo contesto occorre ricordare che, da mesi, Activision Blizzard è al centro di polemiche e accuse negli Usa, a seguito di ripetute accuse di molestie sessuali. Lunedì, la società ha dichiarato di aver licenziato dozzine di dirigenti dopo un’indagine interna. In base all’accordo annunciato da Microsoft, il Ceo di Activision Blizzard Bobby Kotick, che ha dovuto affrontare richieste di dimissioni per problemi culturali all’interno dell’azienda, rimarrà alla guida della società e riferirà a Phil Spencer, Ceo di Microsoft Gaming.