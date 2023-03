Mia Art Fair 2023: Premio BNL BNP Paribas a Shadi Ghadirian

All’opera Miss Butterfly di Shadi Ghadiria, il Premio BNL BNP Paribas della XII Edizione di Mia Art Fair 2023

Si tratta di un riconoscimento concreto attribuito al migliore tra i 15 artisti che hanno presentato i propri lavori tramite le gallerie d’arte. Per Ghadirian si tratta della Galleria Podbielski Contemporary di Milano.

“L’artista è riuscita a creare un’immagine emozionale, che con forza poetica parla a tutti noi e di tutti noi. C’è una ragnatela tra noi e la luce, la libertà al di là delle sbarre. C’è la volontà del volo e la speranza di superare la ragnatela”, recita la motivazione della Giuria, composta tra gli altri da un rappresentante di BNL BNP Paribas, Fabio Castelli, Francesca Malgara e Nicola Zanella. “La fotografia è di una donna, che vive in Iran, ma la grandezza di questa fotografia sta proprio nel fatto che da una biografia molto personale scaturisce un’immagine che riesce ad essere universale”.

La fotografia nella collezione BNL

Stefano Schrievers – Responsabile Wealth Management BNL BNP Paribas: “Supportiamo grandi eventi d’arte confermando l’impegno verso questa ed altre forme di espressione e puntando a valorizzare il talento, anche attraverso l’acquisizione di opere nella storica collezione d’arte. Ciò per BNL e per il Gruppo BNP Paribas vuole essere non solo la testimonianza concreta di attenzione verso chi, magari giovane, trova maggior difficoltà ad emergere, ma anche la conferma che l’arte è un asset, sia per il suo valore sociale e culturale, sia in termini economici come veicolo di investimento. Complimenti a Shadi Ghadirian, e alle sue fotografie con l’augurio che riesca ad arrivare alla luce che merita”.

BNL BNP Paribas a sostegno di investimenti in cultura in un’ottica di sviluppo sociale

L’opera vincitrice, selezionata tra una rosa di 15 artisti finalisti provenienti dall’Italia e dal mondo, sarà acquisita dalla Banca e entrerà a far parte della collezione d’arte BNL BNP Paribas, che conta oltre 5.000 capolavori.

La partnership più che decennale con il Mia testimonia il costante impegno della Banca nel sostenere e promuovere la fotografia e più in generale l’arte contemporanea in Italia.