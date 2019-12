Meteo: neve in vista a Milano, scuole chiuse a Roma e Napoli

Si apre un weekend all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia – Temperature basse, forti piogge e nevicate attese anche a bassa quota sul Centro-Nord

Rischio neve a Milano e forti temporali a Roma e a Napoli, dove per venerdì 13 dicembre i sindaci Virginia Raggi e Luigi De Magistris hanno ordinato di chiudere scuole, parchi e cimiteri. Il weekend che si apre oggi si annuncia a dir poco critico dal punto di vista del meteo.

A Roma, l’amministrazione capitolina ha spiegato che “le previsioni regionali indicano piogge con rovesci temporaleschi, la presenza di forti venti di burrasca con raffiche di tempesta e forti mareggiate lungo le coste”.

A Milano si predispongono gli interventi necessari in caso di nevicate o gelate: Atm e Amsa sono pronte a intervenire anche con i mezzi spargisale per prevenire problemi di viabilità. Il Comune ha invitato i cittadini a scegliere i mezzi pubblici per gli spostamenti. Agli amministratori di condominio e ai negozianti il cui esercizio affaccia sulla strada è stato chiesto di spargere sale sui marciapiedi in caso di neve e gelate.

Quanto alla Campania, la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta gialla meteo con criticità idrogeologica da temporali sull’intero territorio regionale fino alle 9 di sabato. L’amministrazione di Napoli invita alla massima prudenza, “limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari”.

Allerta gialla come a Napoli anche a Firenze, dove sarà possibile vedere la neve come a Napoli, visto che i fiocchi sono attesi anche a basse quote. Su tutta la Toscana c’è anche il rischio di vento forte.

La Protezione civile ha emanato un avviso di allerta anche per la Sardegna, dove i venti di maestrale e le mareggiate continueranno a imperversare fino alla serata di sabato 14 dicembre.

In generale, le previsioni meteo per il weekend è prevista una sorta di “tempesta di Santa Lucia”, che attraverserà l’Italia da Nord a Sud.