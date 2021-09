Metalmeccanici: Fim Cisl apre la propria stagione congressuale

La Fim dà il via alla stagione dei congressi. Roberto Benaglia (Segretario generale Fim): “Apertura stagione congressuale. Davanti ai cambiamenti in atto nel lavoro “Partecipiamo per più lavoro giusto”

Si apre la stagione congressuale della Fim Cisl, che la porterà alla celebrazione del XX° Congresso Nazionale a Torino il 20 e 21 aprile 2022 a Torino. A comunicarlo il Segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia, in occasione del Consiglio generale che si è tenuto ieri, 9 settembre 2021, a Roma.

Nel lontano 1954, la Fim aveva celebrato il suo secondo Congresso nazionale sempre a Torino. “Oggi come allora – ha detto Roberto Benaglia – Torino rappresenta una città simbolo dei metalmeccanici, crocevia delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, che nell’automotive trovano un epicentro di due grandi transizioni, quella digitale e quella ecologica. Due transizioni che stanno ridisegnando la nostra industria, il nostro mondo produttivo e la nostra società”.

“Partecipiamo per più lavoro giusto” questo lo slogan congressuale. “Perché davanti alla velocità di questi cambiamenti la vera sfida sarà quella di non lasciare indietro nessuno. La partecipazione è l’unico modo che abbiamo per rendere sostenibili i cambiamenti in atto nel mondo del lavoro. Troppi i rischi che la velocità dei cambiamenti crei sacche di maginalizzazione. Le disuguaglianze generazionali, di genere, territoriali, vanno superate dentro una dimensione partecipativa. Partecipazione che va estesa ad ogni aspetto della vita lavorativa”, ha aggiunto Benaglia.

Poi un cenno alle tante crisi aziendali ancora aperte. “Non è possibile che il nostro Paese non sia capace di fare i conti con le reindustrializzazioni e le politiche attive. Abbiamo vertenze aperte da anni, è inaccettabile. E sulle delocalizzazioni – il numero uno della Fim – non è tollerabile che come avviene nel resto d’Europa quando un’azienda decide di chiudere e andare via, non si apra un percorso di responsabilità sociale che dia alle persone non solo ammortizzatori ma opportunità di reindustrializzazioni. Questo non significa disincentivare le aziende a venire nel nostro Paese, ma è una scelta di civiltà e di sostenibilità”.

“L’autunno – ha concluso poi Benaglia – sarà l’autunno della ripresa, come Fim pensiamo che vada sostenuta” e annuncia due iniziative della federazione italiana metalmeccanici aderente alla CISL: la prima a Torino sull’automotive il prossimo 17 settembre e una grande iniziativa sul Mezzogiorno il prossimo 30 settembre a Caserta.