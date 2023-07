Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Meta sfida Twitter con l’app di microblogging Threads: una minaccia per il dominio del social media

L’app Threads di Meta Platforms, in competizione diretta con Twitter, consentirà agli utenti di mantenere i follower di Instagram e sfida le restrizioni imposte da Elon Musk. Il lancio previsto per giovedì rappresenta una sfida credibile per il social media più popolare

Meta Platforms pianifica di lanciare un’app di microblogging chiamata Threads, in competizione diretta con Twitter, pochi giorni dopo che il Ceo di Twitter, Elon Musk, ha attirato critiche annunciando un limite temporaneo al numero di post che gli utenti possono leggere sul sito di social media. Da cosa origina Threads? Threads dovrebbe essere rilasciato giovedì e consentirà agli utenti di mantenere i follower della piattaforma di condivisione di foto Instagram e di conservare lo stesso nome utente, come mostrato su un elenco sull’App Store di Apple. Il lancio rappresenta una sfida diretta a Twitter, che ha affrontato numerose controversie da quando Musk ha acquistato l’azienda per 44 miliardi di dollari nel 2022. La scorsa settimana, il miliardario di Tesla ha annunciato una serie di nuove restrizioni sull’app, limitando il numero di tweet che gli utenti possono visualizzare al giorno, suscitando proteste da parte di molti utenti della piattaforma. Threads: Meta riuscirà nel suo intento? Sebbene i siti di microblogging alternativi, come Mastodon e Blue Sky, abbiano registrato un aumento del numero di utenti dall’acquisizione di Musk, nessuno è stato in grado di sfidare Twitter. Ma Instagram conta già centinaia di milioni di utenti registrati e ha una storia di introduzione di nuove funzionalità basate sul successo di altre società di social media. Nel 2016, ha aggiunto una funzione chiamata “storie” su Instagram, ovvero post degli utenti che scompaiono dopo un determinato periodo di tempo, in risposta alla crescente popolarità di Snapchat. Più di recente, la funzione di video brevi di Instagram, chiamata “Reels”, ha cercato di sfidare l’ascesa di TikTok. Il lancio di Threads rappresenta una minaccia credibile per Twitter sotto la guida di Musk. Il pubblico sembra pronto a lasciare Twitter “Threads rappresenterà una grande minaccia per Twitter perché proviene dalla famiglia di app Meta e Instagram”, ha dichiarato Drew Benvie, CEO della società di consulenza sui social media Battenhall. “Instagram conta 2 miliardi di utenti rispetto ai circa 250 milioni di Twitter, quindi è già dieci volte più grande. Se solo uno su dieci degli utenti di Instagram prova ad utilizzare Threads, sorpasserà Twitter in un battibaleno”. Dopo aver acquisito l’azienda alla fine dell’anno scorso, Musk ha licenziato circa l’80% del personale e ha riabilitato diversi account precedentemente banditi, come quelli dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del sito di notizie satiriche conservatrici Babylon Bee. Centinaia di inserzionisti, preoccupati per l’aumento di contenuti dannosi sulla piattaforma, hanno interrotto la spesa pubblicitaria su Twitter e documenti interni visti da Reuters hanno mostrato che gli utenti più attivi della piattaforma sono diventati meno impegnati. Meta non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters su un lancio simile su Google Play Store. Reuters ha contattato Twitter per un commento.