Mese dell’educazione finanziaria: al via l’edizione anti-Covid

Quest’anno, per la prima volta, nell’ambito dell’iniziativa si svolgerà anche la settimana dell’educazione previdenziale

Dal primo al 31 ottobre va in scena la terza edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, organizzata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Quest’anno, a causa della pandemia, la maggior parte degli eventi si svolgerà online e riguarderà proprio le scelte finanziarie ai tempi del Covid-19.

Secondo gli ideatori dell’iniziativa, l’Italia è ancora molto arretrata dal punto di vista dell’alfabetizzazione finanziaria: in classifica generale, su 150 Paesi, il nostro occupa la posizione numero 63. Soltanto il 37% della popolazione conosce i concetti base della finanza e l’aspetto più preoccupante è che negli ultimi anni questa percentuale è migliorata pochissimo.

Il Mese dell’educazione finanziaria prevede un calendario molto fitto tra conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari informativi, spettacoli e giornate di gioco e formazione rivolte ai bambini, ai ragazzi ma anche agli adulti.

In particolare, dal 26 al 31 ottobre si svolgerà la settimana dell’educazione previdenziale. L’obiettivo principale dell’iniziativa, alla sua prima edizione, è aiutare i più giovani a comprendere il funzionamento del sistema di previdenza italiano, obbligatorio e complementare, per fornire loro gli strumenti necessari a organizzare per tempo il proprio futuro.

Tutti gli eventi del Mese dell’educazione finanziaria saranno gratuiti e a organizzarli saranno soggetti pubblici e privati. La lista è abbastanza lunga: va dalle associazioni alle istituzioni, dalle imprese alle università, passando per centri di ricerca, scuole, fondazioni e pubbliche amministrazioni. Lo scopo è sempre accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

Chi vuole, può continuare a proporre nuove iniziative fino al 10 ottobre, purché i progetti siano presentati con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data d’inizio dell’evento.

Per conoscere tutte le iniziative e scoprire come partecipare, consulta il calendario degli eventi del Mese dell’Educazione finanziaria.