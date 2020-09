Mediaset perde 18,9 milioni, ricavi in calo: titolo giù

Mediaset ha pubblicato i conti del primo semestre – In forte ribasso la raccolta pubblicitaria in Italia e Spagna, ma da luglio a settembre c’è un primo recupero – Sulla rete unica: “Valuteremo quando la situazione sarà più chiara” – Titolo in rosso

Mentre continua il braccio di ferro con Vivendi, Mediaset rende noti i conti del primo semestre del 2020, numeri che palesano tutta la difficoltà vissuta a causa della pandemia di coronavirus. Subito dopo la pubblicazione dei conti, il titolo reagisce. In apertura le azioni rimangono bloccate in asta di volatilità con un ribasso teorico del -13%. Entrate in contrattazione, alle 10.18 cedono il 4,2% a quota 1,76 euro.

Il primo semestre si è chiuso con una perdita netta di 18,9 milioni di euro a livello consolidato a fronte dei 102,7 milioni di utili registrati lo scorso anni. I ricavi sono scesi del 21% a quota 1,166 miliardi (-36,6% nel secondo semestre), di cui 791,3 milioni realizzati in Italia (da 1,002 miliardi del primo semestre dello scorso anno) e 375,1 (da 482,5) in Spagna.

La raccolta pubblicitaria è calata del 24,5% a circa 744,2 milioni di euro a livello di ricavi lordi, registrando – segnala la nota di Mediaset – un andamento leggermente migliore rispetto ai -26,8% del mercato pubblicitario complessivo indicato da Nielsen. “Mentre nei primi due mesi dell’esercizio in Italia Mediaset aveva registrato una crescita pubblicitaria pari al 2,1% – aggiunge il Biscione – i successivi quattro mesi hanno visto la sospensione di numerose campagne e il conseguente calo dei fatturati”. Giù anche la raccolta pubblicitaria in Spagna, attestatasi a 325,1 milioni a fronte dei 985,2 dello stesso periodo del 2019.

In ribasso anche i costi operativi, scesi del 12,1% a livello consolidato, mentre l’utile operativo è sceso dai 191,6 milioni di un anno fa ai 31,7 del 30 giugno: l’ebit si compone però di un +88,9 milioni delle attività spagnole e un -57,6 di quelle italiane. L’indebitamento finanziario netto di gruppo cala a 1,197 miliardi (1,34 a inizio periodo).

Nonostante i conti in perdita, Mediaset rimane positiva per il futuro e stima che, “qualora nelle prossime settimane le condizioni dell’emergenza sanitaria non richiedessero ulteriori misure restrittive e si verificasse l’atteso consolidamento della situazione economica generale, i risultati economici del gruppo nel secondo semestre dovrebbero gradualmente migliorare rispetto a quelli dei primi sei mesi dell’esercizio”. Sul fronte della pubblicità in Italia luglio ha già visto i ricavi tornare in positivo rispetto un anno fa (anche senza considerare la Champions League trasmessa quest’anno) e settembre presenta prima evidenze positive in un contesto generale comunque “fragile”.

Nel corso della conference call successiva alla pubblicazione dei conti semestrali, il cfo di Mediaset, Marco Giordani, ha risposto alle domande dei giornalisti sui temi caldi del momento: Vivendi e rete unica. Sul primo Dossier, il manager ha affermato “siamo disponibili a discutere e l’intenzione di Mediaset è quella di trovare una soluzione che “mantenga un allineamento degli interessi di tutti gli azionisti”, ha detto il cfo, aggiungendo che”’Noi stiamo lavorando nel migliore interesse di tutti gli azionisti’.

Sulla rete unica e sull’interesse manifestato dalla società del Biscione nei confronti del progetto guidato da Tim e da Cdp, Giordani ha sottolineato che per Mediaset “è cruciale la neutralità, l’indipendenza e l’efficienza in termini di costi” della rete “in modo che i nostri contenuti possano essere trasmessi”: “potremmo considerare un investimento” nella rete ma quando la situazione sarà “più chiara”.