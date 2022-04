Mecenatismo: Optima Italia, talent scout di nuovi artisti a Milano, Venezia e Palermo

Optima sostiene l’arte pubblica “Nonsense Makes Sense” di Angelo Accardi “la ribellione quotidiana che aspira alla libertà”

Optima Italia, società operante nel settore energetico con base a Napoli – e i suoi fondatori Alessio Matrone e Danilo Caruso – attraverso le attività imprenditoriali è fautrice di importanti iniziative di mecenatismo, contribuendo così a drenare la fuga dei giovani dal sud si propone come una realtà di talent scout di nuovi artisti.

Da questa missione nasce il progetto per l’arte pubblica “Nonsense Makes Sense” di Angelo Accardi.

La prima tappa di questa roadmap creativa riguarda l’installazione in alcune città italiane di POETRY, una scultura monumentale in metallo verniciato che con la parola “FUCK”, completa idealmente una trilogia iniziata da Robert Indiana con le iconiche sculture poetiche “LOVE” e “HOPE”.

Chiediamo ai due fondatori Matrone e Caruso: Arte pubblica in una visione sociale, perché? Qual è il messaggio che si intende dare al di là del contesto in cui sono esposte?

“Viviamo in un’epoca di forte transizione sociale, politica e generazionale e qualsiasi attività di mecenatismo deve tenere in considerazione questa trasformazione. Il mecenatismo, prima di essere declinato, deve porsi delle domande sul suo stesso fine e campo di azione. Oggi l’uomo sta ridefinendo i confini della propria esistenza quotidiana, rivalutando i propri bisogni primari attraverso nuovi paradigmi culturali che ridimensionano anche le relazioni con sé stessi e con gli altri. In questo contesto noi crediamo che sia necessario accompagnare la società nella definizione e comprensione di questi nuovi paradigmi, e per fare questo l’arte, vero strumento di costruzione di significati, deve farsi pubblica, uscendo dai musei e stringendosi alla società civile nel modo più intimo possibile. Non è più solo una questione di libera fruizione, ma una vera e propria questione paideutica, un percorso quotidiano in cui l’uomo si riforma osservando e gradualmente accettando la grande trasformazione in atto con lo scopo di migliorarsi. “

“Quando abbiamo deciso di sostenere il progetto artistico di Angelo Accardi ne abbiamo riconosciuto il fortissimo scopo formativo, un invito alla ribellione quanto mai necessario per stracciare il quotidiano e il “dato” sedimentato in ognuno di noi, con tutti i suoi pregiudizi. La forza del messaggio è tale che il contesto diventa solo un elemento aggiuntivo, poiché potrebbe essere esposto su qualsiasi strada del mondo e farsi portatore del medesimo significato. Inoltre, POETRY è anche la prova che un’arte pubblica è non solo necessaria, ma è anche possibile se fortemente voluta e se si fa portatrice di veri valori, mettendosi al servizio dei fruitori e coinvolgendo le comunità di riferimento.”

A Milano Poetry è stata installata al Milano Graphic Festival (25 marzo), al Certosa Graphic Village in Via Giovanni da Udine, 45. E dal 4 aprile sarà esposta al BASE Milano (ex Ansaldo).

A Venezia sarà visibile sul piccolo molo di Villa Balbi Valier affacciato sul Canal Grande dal 25 marzo al 25 aprile.

A Palermo l’installazione ha ricevuto il Patrocinio del Sindaco ed è ospitata dalla Fondazione Federico II nei giardini di Villa Bonanno, Via Vittorio Emanuele 463, dal 26 marzo al 5 maggio 2022.