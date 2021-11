Mascherina d’obbligo anche all’aperto: ecco in quali città

Si allarga il numero delle città che hanno introdotto l’obbligo di mascherina anche all’aperto per fronteggiare la recrudescenza della pandemia, specie dopo la scoperta della variante Omicron- Misure straordinarie anche all’esame della Ue

In attesa di capire quale sia esattamente la pericolosità della nuova variante Omicron e di come combatterla, oggi la Commissione Europea farà il punto sull’emergenza Covid e non si esclude che decida nuove misure per contenere i contagi da un Paese all’altro. Sul tappeto c’è l’ipotesi del doppio tampone per chi arriva da un altro Paese.

Sul piano interno sale invece la pressione per rendere di nuovo obbligatorio l’uso delle mascherine anche all’aperto. Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha detto che la misura è stata esplicitamente sollecitata al ministro della Salute, Roberto Speranza, per darle una forza cogente maggiore su tutto il territorio nazionale. Ma questo non esclude che un passo nella stessa direzione si possa fare anche a livello comunale con ordinanza dei sindaci. E’ una via già imboccata il alcune città come Milano, Bologna, Firenze, Bergamo, Brescia, Padova, Pesaro, Aosta, Jesolo, Viareggio, Monza e Como.





Il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha detto che anche la Capitale ci sta pensando, soprattutto in vista degli assembramenti in centro per lo shopping natalizio, e che una decisione verrà assunta a breve.