Marmi Imperiali e Intarsi Tagina: l’eleganza senza tempo di Roma

La serie Marmi Imperiali evoca il fascino dei marmi romani in sei tonalità, affiancata dal progetto Intarsi Tagina, che consente di personalizzare pavimenti e rivestimenti con eleganti composizioni geometriche

La serie Marmi Imperiali è un viaggio nel tempo, che riporta alla mente il fascino dei marmi che adornavano le meraviglie dell’architettura dell‘Impero Romano. Composta da sei tonalità, ognuna con grafiche uniche, questa collezione rappresenta un mosaico di stili, dove ogni colore racconta la storia di marmi diversi.

A complemento della collezione, il progetto Intarsi Tagina consente di creare composizioni geometriche raffinate grazie a sei elementi modulari, ognuno accuratamente progettato per consentire composizioni elaborate e originali. Questo approccio versatile permette di personalizzare pavimenti e rivestimenti con molteplici schemi di posa, rendendo ogni ambiente, sia residenziale che commerciale, davvero unico.

Marmi Imperiali e Intarsi Tagina non sono solo piastrelle; sono soluzioni di lusso pensate per i professionisti che desiderano trasformare i propri spazi. La collezione offre cinque formati, dal 90×90 al 30×30 per gli interni e dal 90×90 con spessori di 10mm e 20mm R11 per esterni (eccetto per il colore Zenobia). I moduli degli Intarsi sono realizzati con grande precisione grazie al taglio a idrogetto, una tecnica ecologica che garantisce un design impeccabile.