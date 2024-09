Marina Berlusconi che incontra Draghi è già un evento in sé e il segno che gli eredi del Cavaliere guardano oltre la Meloni

L’incontro di Marina Berlusconi con Mario Draghi a Milano non poteva passare inosservato e infatti Giorgia Meloni ha qualche motivo per preoccuparsene

E’ impossibile catalogare l’incontro di mercoledì a Milano tra la presidente della Fininvest, Marina Berlusconi, e l’ex premier ed ex Presidente della Bce, Mario Draghi, fresco della presentazione del suo voluminoso ma concretissimo Rapporto sulla competitività europea, come un fatto di ordinaria amministrazione. L’incontro è una notizia in sé, soprattutto perché casa Berlusconi s’è guardata bene dal nasconderlo. L’incontro è un evento imprevisto, non scontato e non banale. Ma sarebbe assurdo che dopo quell’incontro si possano immaginare scenari metapolitici che non sono per oggi. Il segnale che Marina lancia è chiarissimo, come già nell’intervista che rilasciò all’inizio dell’estate e vuol dire una cosa ben precisa: che, pur finanziando un partito di governo, come Forza Italia, i Berlusconi non hanno nessuna intenzione di rinchiudersi nel recinto angusto del centrodestra. Ma anche che per loro il punto di riferimento di spessore internazionale sulla scena politica ed economica è più SuperMario che la premier Meloni, che non a caso guarda con sospetto e diffidenza tutte le mosse di Marina e Piersilvio Berlusconi. Talvolta gli eredi sono più lungimiranti dei padri.