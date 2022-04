Maradona, all’asta la sua maglia indossata alla Coppa del mondo del 1986

La maglia di Diego Armando Maradona sarà ora offerta sul mercato per la prima volta, con una vendita online di Sotheby’s Londra dedicata aperta per le offerte dal 20 aprile. Stima 4/6 milioni di Sterline

Il 22 giugno 1986 Diego Armando Maradona, 25 anni, ha fatto la storia in quello che oggi è uno dei le partite di calcio più famose del mondo: i quarti di finale tra Argentina e Inghilterra della Coppa del Mondo FIFA.

Maradona in questa occasione ha segnato due dei gol più straordinari e famigerati di questo sport. L’Argentina ha vinto la coppa e questo giorno ha cementato il nome di Maradona in modo permanente nella cronaca di questo sport, con molti fino ad oggi considerandolo il più grande che abbia mai giocato al bellissimo gioco. Il primo, noto come “Hand of God”, si è verificato quando Maradona ha segnato un gol astuto con la sua mano.

Come la gli arbitri non avevano una visione chiara del gioco, l’obiettivo era fermo, portando l’Argentina in vantaggio per 1-0 nella gara. Seguente la partita, Maradona è stato citato dicendo che l’ormai iconico gol è stato realizzato “un po’ con la testa di Maradona, e un po’ con la Hand of God. Il secondo obiettivo, il “Goal del Secolo”, che molti considerano il più grande obiettivo individuale di tutti i tempi – si è verificato quando Maradona ha dribblato una schiera di giocatori inglesi, ballando intorno a loro in stile angelico, guidando la palla in campo e alla fine segnando contro il portiere inglese Peter Shilton. In concomitanza con la Coppa del Mondo del 2002, la FIFA ha tenuto una votazione nel corso di sei settimane, con 340.000 partecipanti da oltre 150 paesi, ed è stato allora che questo secondo obiettivo ha ricevuto il suo riconoscimento. Al termine della partita, il centrocampista inglese Steve Hodge – che aveva lanciato involontariamente il palla a Maradona sul gioco “Hand of God. – si avvicinò a Maradona e chiese di scambiare magliette, gesto che il giocatore ha ricambiato.

La maglia sarà ora offerta sul mercato per la prima volta, con una vendita online dedicata aperta per le offerte dal 20 aprile. Per la durata di all'asta, la maglia sarà messa in pubblico vedi nella galleria di Sotheby's New Bond Street. Hodge afferma: "Sono l'orgoglioso proprietario di questo articolo da oltre 35 anni, da quando Diego e io ci siamo scambiati le magliette nel tunnel dopo la famosa partita. È stato un privilegio assoluto aver giocato contro uno dei più grandi e di più magnifici calciatori di tutti i tempi. È stato anche un piacere condividerlo con il pubblico negli ultimi 20 anni al Museo Nazionale del Calcio, dove è stato esposto. La maglietta ha un profondo significato culturale al mondo del calcio, al popolo argentino e al popolo inglese e sono certo che lo farà il nuovo proprietario sono orgoglioso di possedere la maglia da calcio più iconica del mondo".

Al di là della storia del calcio, la partita è stata anche simbolica per molti, visto il contesto storico della rivalità tra Argentina e Inghilterra, in particolare la guerra delle Falkland, avvenuta appena quattro anni prima. Questo il conflitto e il suo grave esito hanno intriso l’esito di un contesto profondo per entrambe le nazioni, come affermato in Maradona propria autobiografia. La maglia stessa ha una sua storia passata, poiché dopo aver battuto l’Uruguay negli ottavi di finale, l’allenatore Carlos Bilardo è stato preoccupato che le loro solite maglie di cotone potessero essere troppo pesanti nel caldo torrido di Città del Messico e così sono andate alla ricerca di un sostituto dell’ultimo minuto. La scelta si è ridotta a due opzioni e Maradona ha dato un’occhiata a questo molto stile di maglia e ha detto “Quella. Batteremo l’Inghilterra in quello”. Al ritiro, poco prima della partita, sono state cucite toppe improvvisate della Federcalcio argentina, e i numeri sono stati stirati sul retro.