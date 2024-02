Maire Tecnimont si aggiudica un nuovo contratto per impianto idrogeno e ammoniaca verde in Portogallo

Per la società si tratta della seconda aggiudicazione in pochi giorni, dopo il contratto per impianto e-fuel in Norvegia – Scambi in positivo per Maire a Piazza Affari

Maire si aggiudica un nuovo studio di progettazione in Portogallo. La controllata Tecnimont ha ottenuto un contratto da MadoquaPower2X per sviluppare un impianto integrato di idrogeno e ammoniaca verde nella zona industriale di Sines, il più grande polo industriale e logistico della penisola iberica. Questo rafforza la presenza di Maire nel settore della produzione di idrogeno e ammoniaca verde, dopo il recente successo in Norvegia. MadoquaPower2X è un consorzio composto da Madoqua Renewables, Power2X e Copenhagen Infrastructure Partners tramite il fondo Energy Transition Fund. Il progetto prevede l’utilizzo della tecnologia combinata dell’idrolisi alcalina dell’elettrolizzatore per la produzione di idrogeno verde e del processo Haber-Bosch per la produzione di ammoniaca verde.

In borsa, il titolo Maire viaggia in positivo, registrando oggi 5 febbraio, un aumento dell’0,93% a 4,79 euro per azione. Banca Akros ha confermato il rating buy e il target price a 5,60 euro, sottolineando la capacità dell’azienda di espandersi nel settore dell’idrogeno verde.

Nuovo impianto per la produzione di idrogeno verde a Sines

Il lavoro di Tecnimont include la progettazione dell’integrazione dell’elettrolizzatore, dell’unità di separazione dell’aria per la produzione di azoto, dell’impianto di produzione di ammoniaca e delle strutture di stoccaggio e carico delle navi. Tecnimont presenterà anche una proposta di Epc per la costruzione dell’impianto, con la Final Notice to Proceed prevista entro il 22 marzo.

Ma come funzionerà? L’ammoniaca verde prodotta sarà trasportata al porto di Sines attraverso un gasdotto per l’esportazione o l’uso come combustibile marittimo. Il progetto utilizzerà energia rinnovabile da impianti solari ed eolici in Portogallo, con una capacità elettrolitica fino a 500 MW, producendo fino a 1.200 tonnellate al giorno di ammoniaca verde. Sarà il primo impianto di Sines a produrre energia pulita su scala industriale, rispettando gli elevati standard ambientali e di sicurezza.

“L’approccio sinergico tra le società del nostro Gruppo è il fattore chiave di successo della proposta di valore di Maire – ha commentato Alessandro Bernini, ceo di Maire -. Questa aggiudicazione dimostra la forza del Gruppo nel segmento della produzione di idrogeno e ammoniaca verde, che contribuisce a sostenere la transizione verso un sistema energetico pulito”.