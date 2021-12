Madrid, Alex Katz e la sua amata “Umbrella” al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Per la prima volta in Spagna, il Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta una retrospettiva sul pittore americano Alex Katz (nato a New York, 1927), una delle figure chiave della storia dell’arte americana del XX secolo e precursore della Pop Art che continua ad essere attivo ancora oggi. La mostra è aperta fino al 23 gennaio 2022

La mostra è curata da Guillermo Solana, direttore artistico del museo, e beneficia del sostegno dell’artista e del suo studio, che sono a stretto contatto con questo progetto. L’esposizione comprende circa 30 oli di grande formato accompagnati da vari studi, offrendo una panoramica di tutti i temi abituali dell’artista: i suoi ritratti individuali, doppi e di gruppo insieme ai suoi fiori caratteristici e paesaggi ampi dipinti con colori vivaci e sfondi piatti.

L’ opera Umbrella I e II raffigura Ada Del Moro Katz, una delle muse più dipinte nella storia dell’arte occidentale. Secondo alcune stime, suo marito da oltre 60 anni, Alex Katz, l’ha dipinta più di 200 volte. Attraverso le sue tele e stampe, Ada appare alternativamente capovolta, gemellata in più sé in una singola stanza, nascosta dietro occhiali da sole, legata in una cuffia da bagno, giovane, vecchia e ovunque nel mezzo. I suoi capelli scuri, la fronte lunga, il naso dritto e lo sguardo trattenuto sono tratti coerenti in rappresentazioni così divergenti. Quando i collezionisti acquistano una foto di Ada, acquistano nella sua mistica e nelle ossessioni romantiche del pittore, sia con sua moglie che con l’atto stesso della pittura. I collezionisti sono disposti a pagare un prezzo alto per un tale simbolo. I dipinti di Ada di Katz sono le sue opere più ambite. Di recente, hanno iniziato a comandare sette cifre all’asta. L’anno scorso a Londra, Phillips ha stabilito un record d’asta per Katz quando ha venduto il suo ritratto di Ada sotto la pioggia del 1972, Blue Umbrella I, per £ 3,3 milioni (circa $ 4,1 milioni): quasi tre volte la sua stima alta. Eppure, anche con questa eccitazione, il mercato di Katz può sembrare cronicamente sottovalutato. Rispetto ai pittori della sua generazione, come Jasper Johns, Brice Marden e David Hockney, Katz fa arte che si vende a un prezzo notevolmente basso, in parte, forse, perché è rimasto notevolmente prolifico e il suo lavoro è sempre stato al di fuori dell’arte dominante -paradigma del mondo. Come ha scritto Calvin Tomkins in un profilo del New Yorker del 2018: “Ha sempre avuto una sua direzione, che non è stata la direzione dell’arte mainstream in nessuno degli ultimi sette decenni”.





Alex Katz è nato a Brooklyn, New York nel 1927. Nel 1928, all’inizio della Depressione, la sua famiglia si trasferì a St. Albans, un variegato sobborgo del Queens sorto tra le due guerre mondiali. Katz è stato allevato dai suoi genitori emigrati russi, entrambi interessati alla poesia e alle arti, poiché sua madre era stata un’attrice nel teatro yiddish. Katz ha frequentato la Woodrow Wilson High School per il suo programma unico che gli ha permesso di dedicare le sue mattine agli accademici e i suoi pomeriggi alle arti. Nel 1946, Katz entrò alla Cooper Union Art School di Manhattan. Alla Cooper Union, Katz ha studiato pittura con Morris Kantor e si è formata in teorie e tecniche dell’arte moderna. Dopo la laurea nel 1949, Katz ottenne una borsa di studio per lo studio estivo presso la Skowhegan School for Painting and Sculpture nel Maine, una borsa di studio che avrebbe rinnovato l’estate successiva. Durante i suoi anni alla Cooper Union, Katz era stato esposto principalmente all’arte moderna e gli era stato insegnato a dipingere dai disegni. Skowhegan lo incoraggiò a dipingere dal vero, cosa che si sarebbe rivelata fondamentale nel suo sviluppo come pittore e rimane un punto fermo delle sue pratiche oggi. Katz spiega che la pittura plein air di Skowhegan gli ha dato “un motivo per dedicare la mia vita alla pittura”.

La prima mostra personale di Katz si tenne alla Roko Gallery nel 1954. Katz aveva iniziato a sviluppare un circolo di conoscenze all’interno della seconda generazione di pittori della New York School e dei loro alleati nelle altre arti. Contava tra i suoi amici i pittori figurativi Jane Freilicher, Fairfield Porter e Larry Rivers, il fotografo Rudolph Burckhardt e i poeti John Ashbery, Edwin Denby, Kenneth Koch, Frank O’Hara e James Schuyler. Dal 1955 al 1959, di solito dopo una giornata di pittura, Katz ha realizzato piccoli collage di figure in paesaggi da strisce di carta delicatamente tagliate colorate a mano. Alla fine degli anni ’50, decise di tentare un maggiore realismo nei suoi dipinti. Divenne sempre più interessato alla ritrattistica e dipinse i suoi amici e in particolare sua moglie e musa, Ada. Katz iniziò a utilizzare sfondi monocromatici, che sarebbero diventati una caratteristica distintiva del suo stile, anticipando la Pop Art e separandolo dai pittori di figure gestuali e dal Nuovo Realismo Percettivo. Nel 1959, Katz realizzò il suo primo ritaglio dipinto. Dapprima questi furono ritagliati dalla tela e montati su legno sagomato; presto, iniziò a dipingerli direttamente sul legno tagliato. Negli anni ’60 è passato alla pittura direttamente su fogli di alluminio sagomati, pratica che è continuata per tutta la sua carriera, formando una serie di ritratti indipendenti o montati a parete che esistono nello spazio reale. All’inizio degli anni ’60, influenzato da film, televisione e cartelloni pubblicitari, Katz iniziò a dipingere dipinti su larga scala, spesso con volti tagliati in modo drammatico. Nel 1965, ha anche intrapreso una prolifica carriera nella stampa. Katz avrebbe continuato a produrre molte edizioni in litografia, acquaforte, serigrafia, xilografia e taglio linoleum. Dopo il 1964, Katz ritrasse sempre più gruppi di figure. Continuò a dipingere questi complessi gruppi negli anni ’70, ritraendo il mondo sociale di pittori, poeti, critici e altri colleghi che lo circondavano. Ha iniziato a disegnare scene e costumi per il coreografo Paul Taylor nei primi anni ’60 e ha dipinto molte immagini di ballerini nel corso degli anni. Negli anni ’80, Katz ha affrontato un nuovo argomento nel suo lavoro: modelli di moda in abiti firmati.

A partire dal 2010, Katz ha riformulato il suo soggetto, impiegando un ritaglio più drastico dei singoli ritratti. Ha anche iniziato a comporre più ritratti utilizzando immagini ritagliate dello stesso soggetto in sequenza sul lino. Negli ultimi anni, Katz ha spesso iniziato il suo processo scattando fotografie con il suo iPhone, che poi stampa, taglia e collage in composizioni. Da queste maquette può fare studi dipinti o passare direttamente a fare un cartone di grandi dimensioni, dal quale dipinge un olio su lino. Durante un lungo soggiorno in Pennslyvania dalla fine dell’inverno all’inizio dell’estate del 2020, Katz ha realizzato più di 50 dipinti, principalmente di fiori e paesaggi che vedeva intorno a sé.

Le opere di Alex Katz si trovano in oltre 100 collezioni pubbliche in tutto il mondo. In particolare, quelli in America includono: Albright-Knox Museum, Buffalo; l’Istituto d’Arte di Chicago; il Museo di Brooklyn; Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; Centro d’Arte Des Moines; Museo Hirshhorn e giardino di sculture presso lo Smithsonian Institution, Washington, D.C.; Il Museo d’Arte della Contea di Los Angeles; il Metropolitan Museum of Art, New York; Museo d’Arte di Milwaukee; Il Museo delle Belle Arti, Boston; Il Museo d’Arte Moderna, New York; La National Gallery of Art, Washington, D.C.; Museo Nazionale d’Arte Americana, Smithsonian Institute, Washington, DC; National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, Washington, DC; Museo d’Arte di Filadelfia; l’Ateneo Wadsworth, Hartford; e il Whitney Museum of American Art, New York. Inoltre, il lavoro di Katz si trova all’Albertina (Austria), al Museum Moderne Kunst (Austria), all’Ateneum Taidemuso (Finlandia), al Sara Hildén Art Museum (Finlandia), al Museum Brandhorst (Germania), al Bayerische Museum (Germania), Fondation Louis Vuitton (Francia), Israel Museum, Metropolitan Museum of Art (Giappone), Berardo Collection (Portogallo), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Spagna), IVAM Centre Julio Gonzalez (Spagna), Nationalgalerie (Germania) , e la Tate Gallery (Inghilterra), tra gli altri.