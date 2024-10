Lvmh entra nel mondo della Formula 1: dal 2025 sostituirà Rolex come partner globale

Un accordo decennale che coinvolgerà marchi iconici come Louis Vuitton, Moët Hennessy e Tag Heuer. I dettagli finanziari dell’intesa sono riservati, ma verranno svelati all’inizio della prossima stagione

Lvmh si prepara a entrare nel mondo della Formula 1, e non lo farà in punta di piedi. A partire dal 2025, in coincidenza con il 75° anniversario della federazione, il colosso francese del lusso sostituirà Rolex come partner globale della competizione. Le voci su questo passaggio circolavano già da tempo, e oggi l’accordo decennale è finalmente ufficiale. A bordo di questa avventura ci saranno diversi marchi di Lvmh, tra cui Louis Vuitton, Moët Hennessy (che sostituirà il Ferrari Trento) e Tag Heuer. Il deal, che dovrebbe valere circa 100 milioni di euro all’anno, evidenzia l’importanza di questa partnership nel contesto del business di Ferrari, con ricadute economiche stimate intorno all’1%.

Il presidente e ceo di Lvmh, Bernard Arnault, ha dichiarato che “la ricerca dell’eccellenza e la passione per l’innovazione” sono al centro dell’attività delle sue maison e della Formula 1. “In ogni dettaglio, che si tratti di moda o motorsport, puntiamo a superare le aspettative. Questa partnership rappresenta un’alleanza unica che combina il mondo della Formula 1 con il lusso”, ha concluso.

Per scoprire come si svilupperà questa collaborazione, dovremo aspettare l’inizio della nuova stagione nel 2025. La maison francese condividerà il suo savoir-faire attraverso eventi esclusivi, collezioni in edizione limitata e contenuti originali, elevando ulteriormente l’esperienza per i fan.

I commenti

Frédéric Arnault, ceo di Lvmh Watches, ha sottolineato come la Formula 1 sia diventata uno degli sport più ricercati al mondo, puntando su valori come innovazione e performance. “Vogliamo far crescere ancora di più questa dimensione esperienziale che la Formula 1 offre in tutto il mondo. Siamo solo all’inizio di questa partnership, ma le stagioni che ci attendono promettono di essere straordinarie”.

Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, ha affermato che questa collaborazione rappresenta una nuova era per il motorsport, che continua a crescere e diversificarsi. La forza e l’ampiezza di Lvmh saranno fondamentali per migliorare l’esperienza dei fan, arricchendo il patrimonio di uno sport già straordinario.

Infine, Greg Maffei, presidente e ceo di Liberty Media, ha rimarcato l’importanza della partnership, sottolineando che l’accordo dei due marchi l’obiettivo di innovare. Questa alleanza, che unisce il mondo del lusso e della velocità, potrebbe avere un impatto significativo, ma resta da vedere quanto riuscirà a mantenere la sua autenticità in questo mix di prestigio e performance.