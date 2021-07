Lvmh compra il 60% del brand Off-White

Il colosso del lusso francese diventerà azionista di maggioranza del marchio di streetwear preferito dalla Generazione Z – Il fondatore Abloh rimarrà direttore artistico della collezione uomo di Louis Vuitton e direttore creativo di Off-White

Continua ad ampliarsi il portafoglio di brand di LVMH. Il colosso del lusso francese ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza di Off-White, il marchio di streetwear di lusso preferito dalla Generazione Z.

L’intesa raggiunta con Virgil Abloh, tra i pochi designer neri a gestire una casa di moda nonché direttore artistico delle collezioni uomo per Louis Vuitton, stabilisce che LVMH avrà in mano il 60% di Off-White, mentre ad Abloh resterà il 40% del capitale. Lo stilista americano e continuerà ad essere anche il direttore creativo del marchio.

L’operazione, di cui non è stato reso noto l’importo, dovrebbe essere finalizzata entro 60 giorni.

Con questo accordo Abloh estende la sua collaborazione con il gruppo, che sta valutando potenziali partnership con altri marchi “in settori diversi, oltre a quello della moda” e il lancio di nuovi marchi. Il gruppo italiano New Guards, che finora deteneva la maggioranza di Off-White, resterà partner del marchio. “Per quasi un decennio, abbiamo costruito Off-White come marchio responsabile, alle prese con le preoccupazioni della nostra generazione per sfidare lo status quo. LVMH ci dà la forza per accelerare questo impegno e fare di Off-White un vero marchio di lusso con più categorie e prodotti”, ha commentato Virgil Abloh.

Alla Borsa di Parigi il titolo Lvmh guadagna oltre mezzo punto percentuale, portandosi a quota 643,6 euro per azione.