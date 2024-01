Luxy conquista una nuova commessa negli Emirati Arabi: 4.000 sedute di design per le scuole di Abu Dhabi

Con questa commessa, l’azienda italiana specializzata nella produzione di sedute di design accelera l’espansione negli Emirati, mirando a una crescita di 2,5 milioni di euro entro il prossimo triennio

Luxy rafforza la sua presenza negli Emirati Arabi Uniti. L’azienda italiana specializzata nella produzione di sedute di design si è aggiudicata una nuova commessa per la fornitura di sedute alle scuole pubbliche di Abu Dhabi. Con questo contratto, Luxy prosegue il suo piano di espansione commerciale negli Emirati Arabi Uniti e punta ad accrescere il fatturato prodotto nella regione, che oggi è quantificato in oltre 800 mila euro.

La nuova commessa negli Emirati Arabi di Luxy

Il contratto riguarda un progetto governativo, diviso in più fasi e di durata pluriennale.

La prima fase del progetto prevede la fornitura di circa 4.000 sedute “flessibili”, distribuite tra i modelli “breakout” e “soft seating”. Queste saranno destinate alle zone comuni, concepite per spazi polifunzionali dedicati a momenti di comfort e relax, nonché a zone “operative” progettate per soddisfare esigenze di concentrazione e produttività. Il valore complessivo dell’appalto è stimato intorno ai 400 mila euro.

La caratteristica che ha permesso a Luxy di aggiudicarsi il contratto emiratino, spiega una nota, è la customizzazione delle sedute, che l’azienda è in grado di adattare in base alle esigenze del cliente senza snaturare il design originale.

La presenza di Luxy negli Emirati Arabi

Luxy è presente negli Emirati con due showroom, entrambi a Dubai (uno di 800 mq presso Al Khayat Ave; l’altro nella sede FINASI presso la Al Quoz Industrial Area), che espongono sedute direzionali, operative e di soft seating. Questi prodotti sono particolarmente apprezzati dal mercato locale, composto principalmente da uffici pubblici e aziende internazionali, tra cui clienti di prestigio come Yves Saint Laurent e importanti istituti finanziari come Banca Mashreq e la Banca Centrale dell’Oman.

Per i prossimi tre anni, Luxy prevede una crescita del fatturato derivante dall’export negli Emirati Arabi Uniti, attestandosi a 2,5 milioni di euro, corrispondenti al 10% del fatturato complessivo. Contribuiranno a questo risultato anche le significative trattative in corso per ulteriori progetti, sia negli Emirati Arabi che in Kuwait e Arabia Saudita.

I commenti del presidente Cornetto Bourlot

“Un ulteriore traguardo – ha affermato il presidente di Luxy Giuseppe Cornetto Bourlot – che riconosce alla nostra azienda il ruolo di protagonista nel settore dell’arredo made in Italy nel panorma internazionale. Gli Emirati Arabi si stanno dimostrando un mercato fertile di opportunità per il nostro brand, che continua a farsi apprezzare grazie a un expertise capace di unire la cura dell’alto artigianato di tradizione alla funzionalità di un moderno design”.

“La domanda dei nostri prodotti arriva principalmente dal segmento business – ha aggiunto Cornetto Burlot – per lo più aziende internazionali, ma anche clienti attivi nei settori governativo e private, e attualmente stiamo cercando di farci conoscere nel settore dell’hospitality, con le linee di “soft seating” come Sea Shell e Clop, per cogliere le opportunità di un mercato che si mostra in forte espansione”.