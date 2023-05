Luxury, il mercato vola, il collezionismo impazzisce e il bene di lusso diventa glamour

Il lusso protagonista in questi giorni nelle piazze internazionali. Ginevra, invece, città consacrata al segnatempo e ai gioielli. Cataloghi di eccezione per le case d’aste Christie’s, Sotheby,s e Phillips che confermano le tendenze

Il mercato del lusso “vola”, operazioni finanziarie per acquisire brand di lusso e case d’aste che propongono beni di lusso con appuntamenti in tutto il mondo. Collezionismo in forte crescita su piazze diverse da Ginevra, New York a Hong Kong e un ritorno degli acquirenti asiatici. Un momento che sta esaltando anche le Borse (vedi anche questo precedente articolo ).

Come preannunciato questa sarà la settimana dedicata alle aste mondiali dei beni di lusso. vintage e contemporanei. Le più importanti case d’aste, Christie’s, Sotheby’s, Phillips, ma anche altre, presentano cataloghi con opere, gioielli, orologi, borse e accessori moda, nonché vini pregiati. Appuntamenti live e online nelle agende di investitori, collezionisti, dealers, advisor, ma non solo. Ma sembra che la febbre del lusso sia anche molto glamour da affascinare un po’ tutti. Tutto fa pensare che non sia solo una momentanea tendenza, ma sia l’esatta scelta corrispondente al momento in cui viviamo sempre più tendente all’iconico e fruitore di modelli da copiare o meglio da imitare.

Opere iconiche e certificate per maggiore garanzia di investimento

Una tendenza iniziata da qualche anno e che pare sembra crescere a dismisura superando anche l’interesse per l’arte che per anni è stato il bene rifugio più amato ai fini dell’investimento. Ora il settore dell’arte si presenta in modo diverso, resta comunque un bene in cui investire ma con molta cura e attenzione. Le opere preferite sono necessariamente iconiche e “certificatissime”, con ottima provenienza e “condition report” impeccabile.

Ginevra la sede preferita per questi giorni che celebrano il lusso

Christie’s presenta un calendario fitto di appuntamenti inaugurando il 13 maggio con “Rare Watchs“. Segue: asta aperta fino 15 maggio “The World of Heidi Horten: Jewels Online“; 17 maggio “Magnificent Jewels“; 24 maggio “Finest and Rarest Wines: Featuring Four Stunning Cellars & Library Vintages Direct From Château Léoville Poyferré“; 16-25 “Jewels Online: The Geneva Edit”;

Il 25 maggio “Handbags & Accessories” a Hong Kong di scena borse e accessori moda e qualche oggetto della maison Hermes. Stime da 10.000 a 2.200.000 HKD. Questo è un altro settore che pone l’accento sul collezionismo da investimento e non certo da indossare, se non si tratta di qualche regalo da “magnate” o “paperone” asiatico.

UNA MINI KELLY 20 II IN ALLIGATORE 5P ROSA OPACO CON HARDWARE IN PALLADIO

ERMES, 2020 Stima 400.000 HKD – 600.000 HKD

Il 25 maggio “An Exceptional Private Cellar Part II”; 26 maggio “Important Watches, Featuring The Triazza Collection Part II”; 27 maggio “Magnificent Jewels”; fino al 30 maggio “Watches Online: The Geneva Edit” . Qui tutti gli altri appuntamenti

Watches Online: The Geneva Edit

La vendita Magnificent Jewels vanta una collezione di gioielli iconici del famoso gioielliere americano Joel Arthur Rosenthal. Accanto a questo, un gruppo molto importante di gioielli antichi che mostrano lo splendore regale delle corti europee, evidenziato dalla tiara di diamanti Besborough di Chaumet.

CARTIER BELLE EPOQUE PERLA NATURALE E DIAMANTI ÉCHARPE

Perle naturali di varie forme da 4,75 a 4,00 mm, diamanti antichi e taglio a rosa, platino (marchi francesi), 1910, firmato Parigi, Cartier, Londra, marchio dell’artigiano (Droguet Henri)

Per gli appassionati di orologi, Rare Watches è tornato con una grande varietà dei marchi più rinomati al mondo, come un Patek Philippe Ref. 2499 in oro 18 carati della prima serie. Journe, con alcune delle creazioni più illustri del marchio. Da non perdere Watches Online: The Geneva Edit per orologi più ricercati a prezzi accessibili.





Sotheby’s invece altrettanti appuntamenti ginevrini

il 14 maggio “Important Watches: Part I”; ma anche segnatempo, preziosi e antichi, da tasca o preziosi indossati da donne, che furono le prime a portare l’orologio ma come gioiello al collo, asta il 14 maggio: “Centuries of Time: A Private Collection“

Christies

P. Belon a Parigi. Un orologio estremamente raro e piccolo in oro e smalto turchese con pre bilanciamento a molla, circa 1650

Tutto il calendario Sotheby’s di maggio e giugno 2023 a questo link

Invece la presenza di Phillips a Ginevra si concentra in primis sugli orologi, l’asta iniziata il 13 e che si concluderà il 14 maggio, sorprese ce ne saranno sicuramente visto il nutrito catalogo di vintage e moderno e di collezionisti da tutto il mondo che hanno raggiunto questa città.

Alcuni Top lot aggiudicati

Patek Philippe Ref. 2499. Un orologio da polso cronografo da polso con calendario perpetuo in oro rosa “Seconda serie” molto importante, estremamente raro, molto ben conservato ed enormemente collezionabile con fasi lunari, 1953 Diametro 37,5 mm. Cassa, quadrante, movimento e fibbia firmati

Stima: € 1.530.000-3.050.000 VENDUTO A CHF 3.206.000

Altro Top Lot aggiudicato Rolex Ref. 6541. Che ha raddoppiato la stima massima. L’orologio da polso probabilmente meglio conservato e completo a nostra conoscenza in acciaio inossidabile amagnetico con quadrante a nido d’ape, lancetta “fulmine”, bracciale, certificato di cronometro, garanzia, cartellino e scatola di presentazione intorno al 1958. Diametro 38 mm. Cassa, quadrante, movimento e bracciale firmati

Stima € 509.000-1.020.000 VENDUTO A CHF 2.238.000

Qui tutti i lotti con stime e aggiudicazioni avvenute