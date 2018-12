Lux Im (Banca Generali): così proteggiamo i risparmi in tempi di volatilità

Banca Generali private allarga l’offerta di Lux Im, la sicav lanciata all’inizio dell’anno per ottimizzare la gestione e la protezione del risparmio con nuove teccnologie – Quattro macro famiglie di investimento per i risparmiatori

Banca Generali Private annuncia una novità nel campo delle gestioni. L’istituto ha ampliato l’offerta di Lux Im (Lux dalla fabbrica di gestioni lussemburghese e l’acronimo che sta per Investment Management), la sicav lanciata a inizio anno puntando sulla tecnologica allo scopo di ottimizzare la gestione e protezione dei risparmi.

“Un nuovo strumento di investimento, che si distingue nel panorama delle proposte di mercato per la flessibilità nella scelta delle strategie e per l’utilizzo dell’innovazione tecnologica come elemento distintivo in grado di aumentare le opportunità di diversificazione, controllando le molteplici sfaccettature del rischio”, si legge nella nota della banca.

La novità più rilevante del nuovo prodotto di Banca Generali riguarda il fatto che l’approccio agli investimenti non avviene per asset-class, ovvero tipologie di prodotti finanziari, ma proprio dal concetto di ripartizione del rischio.

La nuova Sicav di Banca Generali è accessibile ai risparmiatori sulla base di quattro macro famiglie di investimento:

long term trends,

ricerca di income,

nuove fonti di Alpha

risk mitigation.

Lux Im annovera, tra le altre, alcune gestioni nella sfera dei fondi Esg legati alla tutela dell’ambiente e al rispetto dei paradigmi di sostenibilità. Inoltre, in Lux Im ci sono comparti che premiano le realtà attive nel campo della blockchain e le soluzioni capaci di generare flussi di cedola per la clientela.