L’Universo dopo Einstein: Fabiola Gianotti al MAXXI

La scienziata italiana, direttore generale del Cern di Ginevra, sarà domani giovedì al Museo delle Arti del XXI secolo per una conferenza che apre un ciclo di incontri su fisica, filosofia e arte. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Partner dell’iniziativa è Enel

Sarà Fabiola Gianotti, direttore generale del Cern, ad aprire al MAXXI di Roma una serie di incontri con artisti, scienziati, filosofi. L’iniziativa è collegata alla mostra GRAVITY. Immaginare l’Universo dopo Einstein, nata dalla collaborazione tra MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, ASI Agenzia Spaziale Italiana e INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e tuttora in corso fino al 29 aprile.

Giovedì 8 febbraio, alle 18.00, dunque, Fabiola Gianotti, Direttore Generale del Cern, il Laboratorio Europeo per la fisica delle particelle, co-presidente del Forum economico mondiale di Davos da poco concluso, famosa in tutto il mondo per aver contribuito alla scoperta del Bosone di Higgs, dialoga con Fernando Ferroni, presidente INFN, nell’incontro “IL BOSONE DI HIGGS E LE NUOVE FRONTIERE DELLA FISICA”. A presentarla ci sarà Giovanna Melandri, presidente della Fondazione MAXXI. L’appuntamento è all’Auditorium del MAXXI ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La gratuità è resa possibile dalla partecipazione di Enel come main partner della mostra Gravity.

E anche se può sembrare inconsueto, il rapporto tra arte e grande fisica è solido: “La scienza è un linguaggio comune, che non conosce barriere etniche o politiche. […] In un mondo fratturato – ha spiegato Gianotti in una recente intervista – il linguaggio universale della scienza può trascendere gli interessi dei singoli paesi. Può fungere da ponte e da collante. Proprio come l’arte”

Il viaggio alla scoperta di neutrini, particelle, onde gravitazionali, materia oscura non finisce però con la visita di Gianotti. Il MAXXI prosegue infatti un programma di incontri, tutti a ingresso libero con il contributo di Enel, che vedrà gli artisti Allora & Calzadilla con il filosofo evoluzionista Telmo Pievani (14 febbraio); il neurobiologo di fama internazionale Harald Atmanspacher con il filosofo Roberto Casati (16 febbraio); il filosofo Massimo Cacciari con il fisico e matematico Mario Rasetti (9 marzo), Mons. Gianfranco Ravasi con il Presidente dell’ASI Roberto Battiston (22 marzo 2018), l’artista Laurent Grasso con il neurobiologo britannico Semir Zeki (27 aprile). Special guest: Samantha Cristoforetti (10 aprile).