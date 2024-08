L’ultimo Caravaggio: record di visitatori per il Bicentenario della National Gallery di Londra e i commenti sui social media

La National Gallery ha concluso la mostra con l’ultimo dipinto di Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610), che non si vedeva nel Regno Unito da quasi 20 anni, con un record di visitatori: 286.298 in 95 giorni di esposizione

L’Ultimo Caravaggio è rimasto dal 18 aprile al 21 luglio 2024, presentato come “Il Martirio di Sant’Orsola” (1610), generosamente prestato dalla Collezione Intesa Sanpaolo (Gallerie d’Italia – Napoli), esposto insieme a un’altra opera tarda dell’artista italiano del periodo Collezione della Galleria Nazionale, Salomè riceve la testa di Giovanni Battista (1609–10 circa).

La mostra più visitata nel Bicentenario della Galleria

La mostra gratuita, la prima dell’NG200 – l’anno del bicentenario della Galleria Nazionale – ha ricevuto così un totale di 286.298 visitatori in 95 giorni. Si tratta di una media di 3.014 visite al giorno. Ciò la rende la decima mostra più visitata nella storia della National Gallery sia in termini di presenze totali che di presenze medie giornaliere. La mostra, che ha offerto l’opportunità di esplorare gli ultimi dipinti di Caravaggio e la rappresentazione della violenza nelle sue opere, ha coinvolto in modo simile il pubblico online. La portata totale dei contenuti della mostra sui social media è stata di 1,8 milioni e le visualizzazioni totali del film Artists on Artists sono state di 746.000.

I commenti più significativi riportati dai Social Media

È un lavoro incredibile. L’espressione di Ursula è così difficile da decifrare nel pallore del suo corpo morente. Mi è piaciuto vederlo dal vivo. Grazie @NationalGallery per averlo reso accessibile a tutti gratuitamente.

Una sottile, minuscola #mostra dell’ultimo #Caravaggio alla @NationalGallery di #Londra affronta questioni riguardanti il ​​genio, la violenza, l’incomprensione e la fama. Vale assolutamente la pena visitarlo.

Il motivo per cui sono andato alla @NationalGallery è stato vedere L’ultimo Caravaggio. È esposto drammaticamente in una stanza buia accanto alla lettera che è stata scoperta provandone l’attribuzione. Accelerazione del polso. Vale la coda.

La mostra è stata considerata un successo anche dalla critica d’arte;”Rabbia, massacro, morte, rimpianti… Il Martirio di Sant’Orsola, ritenuto l’ultima opera di Caravaggio, è così sorprendente che merita di essere un film di successo” Jonathan Jones, “The Guardian”.

