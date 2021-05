Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Luiss, il valore del denaro: webinar con Trichet e Micossi

L’ex presidente della Bce, Jean-Claude Trichet, e il Presidente di Luiss Sep, Stefano Micossi discutono oggi pomeriggio in streaming il libro di Mayer e Papadia “Il valore del denaro” e le controverse culture economiche in Europa – Come partecipare