Luce e gas: per scegliere le offerte c’è il portale pubblico – VIDEO

In vista della piena liberalizzazione dal 1° luglio 2020, L’Autorità per l’energia rilancia il portale in cui paragonare le varie offerte sul mercato. Al via la nuova campagna con Alessandro Volta – VIDEO

Luce e gas, come scegliere la bolletta più conveniente? Un aiuto arriva dall’Arera, l’Autorità per l’Energia, che chiama in campo Alessandro Volta, il grande inventore italiano che per primo nel ‘700 inventò la pila e realizzò il primo generatore elettrico. Proprio Volta, in abiti rigorosamente settecenteschi, compare nel video dedicato al “Portale Offerte” di Arera, portale di comparazione pubblico, completo di ogni offerta di luce, gas e dual fuel, che aiuta famiglie e piccole imprese a trovare l’offerta di energia più adatta alle proprie esigenze. E’ il primo step di una campagna finalizzata ad accrescere la consapevolezza dei consumatori in vista del superamento del ‘mercato tutelato’ di elettricità e gas, previsto dalla legge del 1° luglio 2020.

LUCE E GAS, UNA VALANGA DI OFFERTE

I venditori di energia elettrica e gas, dal 1° marzo 2018 hanno iniziato a proporre ai propri clienti molte nuove offerte sul mercato libero. Tra queste, sono obbligatorie anche le offerte Placet (prezzo libero ma con le stesse condizioni del mercato tutelato dall’Authority), a prezzo fisso o variabile. Le offerte Placet non prevedono la fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale: il cliente può infatti sottoscrivere due distinti contratti con il medesimo venditore.

LUCE E GAS, IL CONTATORE PUBBLICO

Per districarsi nel ginepraio delle offerte, il consumatore può indagare sul quella che gli sembra più adatta alle proprie necessità, sempre consultando il portale di comparazione pubblica, dove oltre alle offerte Placet troverà un contatore: inserendo pochi semplici dati (codice di avviamento postale, consumo annuo ricavabile dalle bollette) appariranno tutte le offerte del mercato in quella tale zona, in ordine decrescente in base al prezzo offerto.

Le offerte Placet hanno durata indeterminata con condizioni economiche che si rinnovano ogni 12 mesi. Entro tre mesi dalla scadenza di tali condizioni, il venditore deve informare il cliente circa le nuove condizioni che applicherà a partire dal tredicesimo mese; il cliente è comunque libero di accettarle o meno, essendo sempre valida la facoltà del cliente di recedere dal contratto. In assenza di scelta da parte del cliente, l’offerta Placet che sta per scadere verrà rinnovata per un altro anno.

Per quanto riguarda i prezzi, ogni venditore deve offrire due tipi di offerta Placet: una a prezzo fisso e l’altra a prezzo variabile. In entrambi i casi, il prezzo dell’energia sarà articolato in una quota fissa espressa in €/cliente/anno e una quota energia espressa in €/Kilowattora o €/Standard metro cubo.

Il prezzo è differenziato per fasce orarie in presenza di un contatore telegestito (F1 e F23 per i clienti domestici e F1, F2 e F3 per quelli non domestici). Per i clienti, domestici e non domestici, che non hanno un contatore telegestito il prezzo è lo stesso in tutte le ore.

In sintesi nelle offerte Placet: