Louboutin: Exor rileva il 24% per 541 milioni

La holding della famiglia Agnelli nominerà 2 membri su 7 del Cda della maison celebre per le scarpe da donna con la suola rossa

Exor investe 541 milioni di euro in Christian Louboutin, diventando azionista al 24% della maison famosa per le scarpe da donna con la suola rossa. La holding della famiglia agnelli nominerà due dei sette membri del consiglio d’amministrazione dell’azienda. Secondo le previsioni, l’operazione si concluderà entro il secondo trimestre di quest’anno.

“L’impegno di Exor nella costruzione di grandi aziende la rende un partner eccellente per Christian Louboutin in un momento in cui questo marchio affermato è pronto a cogliere nuove importanti opportunità”, si legge in una nota.

Christian Louboutin è presente in 30 Paesi con circa 150 negozi al dettaglio gestiti direttamente. L’azienda controlla anche una rete mondiale premium all’ingrosso e un canale e-commerce. La società vuole espandere ulteriormente il marchio Christian Louboutin nel mondo e punta in particolare sul mercato della Cina.

“Nel corso di questi anni ho potuto ammirare il talento con cui Christian ha creato uno dei più grandi brand indipendenti del lusso a livello mondiale – commenta John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor – Oggi siamo molto felici di unirci a lui e alla sua fantastica squadra per lavorare insieme con l’obiettivo di accelerare piani di sviluppo di questa ambiziosa società”.

Christian Louboutin sottolinea invece che “Exor è una società che pone grande attenzione sul lungo termine e possiede una forte cultura imprenditoriale, a cui il mio partner Bruno ed io teniamo molto, e in cui ci riconosciamo completamente. Era importante per me, e per i membri della nostra società, che per scrivere una nuova pagina della storia della nostra Maison il partner con cui ci associamo rispettasse tutti questi valori, fosse di mentalità aperta e avesse ambizione e dinamismo. Exor è emerso chiaramente come il nostro partner ideale, con cui continuare l’avventura di Louboutin, che è iniziata proprio 30 anni fa”.

A metà mattina il titolo in Borsa di Exor guadagna il 2,84%, a 69,56 euro, mettendo a segno uno dei migliori rialzi del Ftse Mib, che negli stessi minuti viaggia in rialzo dell’1,36%.