Lombardia, Lazio e mezza Italia in zona rossa: ecco le novità

Scattano da lunedì 15 marzo le restrizioni più severe in 9 Regioni (10 contando la Puglia che lo ha chiesto di sua iniziativa) e a Trento e Bolzano. Resta in bianco la Sardegna, fino a Pasqua nessuno in giallo.

Tutto il Nord in zona rossa, ad eccezione di Val d’Aosta e Liguria (che comunque passa arancione), un po’ meglio al Centro-Sud dove però non c’è più nessuna regione gialla (sarà così, per decreto, almeno fino a Pasqua), e resta in bianco solo la Sardegna. Questo l’esito del consueto monitoraggio settimanale del Comitato tecnico scientifico: i nuovi colori delle Regioni, che dipingono ormai un’Italia per oltre metà zona rossa (10 Regioni più le provincie autonome di Trento e di Bolzano), entreranno in vigore da lunedì 15 marzo. L’inasprimento era nell’aria e anzi a qualche Regione poteva pure andare peggio secondo le indiscrezioni della vigilia (la stessa Puglia, confermata in arancione, ha chiesto di diventare zona rossa), ma sta di fatto che il contagio continua a salire e che la situazione, quasi ovunque, sta andando fuori controllo.

Tra le Regioni rosse ci sono anche Lombardia e Lazio: la prima veniva dall’arancione ma ha di nuovo il record di contagi (e ha deciso di chiudere tutto, anche gli asili nido), la seconda passa addirittura direttamente dal giallo al rosso, con l’indice Rt che è schizzato a 1,3. Le altre rosse sono: Piemonte, Veneto, Friuli, Trentino, Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Basilicata. In arancione Val d’Aosta, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia. L’indice Rt è ormai nettamente sopra la soglia di allerta di 1 a livello nazionale: è passato da 1,06 a 1,16. Nella settimana dall’1 al 7 marzo i casi settimanali per 100mila abitanti sono 225,64 contro i 194,87 per 100.000 abitanti del periodo 22-28 febbraio. Sale il tasso di occupazione delle terapie intensive, salito sopra la soglia critica cioè al 31% contro il 26 della settimana scorsa: i ricoverati sono passati da 2.756 a 2.327. Il numero di persone ricoverate in aree mediche è passato da 19.570 a 22.393.

Il nuovo decreto ha dunque stabilito che fino a Pasqua il giallo non esiste più, e che si tiene conto anche dell’incidenza. Se superano i 250 casi settimanali per 100mila abitanti scatta lo scenario con più restrizioni, cioè la zona rossa e di fatto il lockdown. Attualmente le aree con incidenza più elevata (visibili a seconda della tonalità di rosso nella foto che illustra l’articolo) sono l’Emilia Romagna (434), il Trentino (351), le Marche (310) e la Lombardia (306).