Lockdown in vista per Milano e Napoli: Roma, Torino e Bologna in bilico

Il Governo, su consiglio degli esperti del Cts, sta pensando a un lockdown circoscritto alle grandi metropoli più colpite dai contagi da Covid: le prossime ore saranno decisive

Non sarà un lockdown nazionale la stretta che il Governo sta studiando l’impressionante impennata di contagi da Covid che si registra ormai da giorni e che ha ormai gettato il Paese in un’emergenza che ricorda quella della primavera.

Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico hanno consigliato ieri al Governo di non varare misure indiscriminate sul piano nazionale ma interventi mirati e selettivi che aggrediscano direttamente i principali focolai di contagi. Tradotto, significa: non lockdown nazionali e nemmeno regionali ma lockdown per le aree metropolitane e per le province più colpite. Milano e Napoli sono in cima alla lista delle prossime chiusure ma anche Roma, Torino e Bologna sono a rischio. Per la scuola si pensa di intensificare la didattica a distanza ma dalla terza media in su.

Il Cts ha tuttavia consigliato al Governo di attendere ancora un paio di giorni per verificare i primi effetti dell’ultimo Dpcm e calibrare meglio gli interventi. Così come ha raccomandato una stretta sui trasporti pubblici e ventilata la possibilità di limitare solo a necessità urgenti i trasferimenti interregionali. Non si escludono anche altre chiusure di attività non strettamente indispensabili, a partire dai negozi non alimentari

Il Governo, che anche ieri ha tenuto una lunga serie di riunioni sia con i ministri che con i capigruppo che con le Regioni, sembra orientato a seguire i consigli del Cts e a considerare solo come extrema ratio un lockdown nazionale che per ora non è in agenda. Ma certamente le prossime ore saranno decisive. Lunedì il premier Giuseppe Conte terrà un’informativa in Parlamento.