L’industriale Alberto Balocco è morto: ucciso da un fulmine durante una gita in bicicletta

Presidente e ad dell’omonima azienda di famiglia, Balocco stava facendo una gita in bici nella zona dell’Assietta. Insieme a lui morto anche l’amico Davide Vigo.

Venerdì pomeriggio è morto Alberto Balocco, 56 anni, presidente e amministratore delegato dell’omonima azienda dolciaria di Fossano, in provincia di Cuneo.

Balocco è stato colpito da un fulmine mentre stava facendo una gita in bicicletta nella zona dell’Assietta, nel territorio del Comune di Pragelato, in valle Chisone. Era in compagnia di un amico, Davide Vigo, deceduto anche lui.

Il colle dell’Assietta è uno dei luoghi simbolo del Piemonte: vi si celebra una battaglia del 1747 fra le truppe dell’allora Regno di Sardegna e i francesi; in quell’occasione fu alzato il “drapò”, il vessillo bianco e rosso con listello orizzontale azzurro che oggi è la bandiera ufficiale della Regione. Ma è anche una delle località preferite degli appassionati di mountain bike: la strada militare che conduce al rifugio, con le sue curve che si snodano fra panorami mozzafiato, è famosa in tutta Europa ed è accreditata come la più alta delle Alpi Occidentali.

Balocco era dagli anni novanta alla guida dell’azienda di famiglia, la “Balocco”, nota soprattutto per i suoi panettoni. Il 2 luglio, all’età di 91 anni, è morto il padre Aldo Balocco, presidente onorario, che nella seconda metà del XX secolo trasformò la pasticceria fondata dal padre Francesco Antonio nel 1927 in un colosso dell’industria dolciaria con sede a Fossano (Cuneo) che dà lavoro a 500 dipendenti e nel 2021 ha avuto un fatturato di 200 milioni di euro.

“Siamo sconvolti – commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari”.