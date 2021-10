Leonardo ottiene prima certificazione militare per l’AWHero

La certificazione militare rilasciata in Italia comprende la possibilità di operare a bordo di unità navali. L’elicottero a pilotaggio remoto di Leonardo è stato progettato per soddisfare un’ampia gamma di missioni terrestri e navali

L’elicottero a pilotaggio remoto di Leonardo ha ottenuto la certificazione militare basica dalla DAAA (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità). Si tratta della prima certificazione militare al mondo per un aeromobile nella classe di peso dei 200 kg con queste caratteristiche.

Nel dettaglio, l’AWHero è capace di svolgere capace di svolgere missioni civili e militari, terrestri e navali, diurne e notturne ed è l’unico RUAS (Rotary Unmanned Air System) nella sua classe di peso progettato con gli stessi concetti di sicurezza applicati anche agli elicotteri. “L’elevata affidabilità e manutenibilità assicurano bassi costi operativi”. Difatti, può operare dal ponte di una nave al fianco di elicotteri o aerei convenzionali.

La certificazione – ha spiegato Leonardo in una nota – comprende la possibilità di operare a bordo di unità navali ed evidenzia la solidità dell’approccio progettuale dell’AWHero, aprendo la strada allo sviluppo, integrazione e validazione di ulteriori capacità già progettate e previste per questo sistema. Inoltre, questa certificazione militare è basata su parti dello standard NATO STANAG4702 definito per gli elicotteri a pilotaggio remoto.

Il design dell’AWHero beneficia delle solide competenze di Leonardo nello sviluppo di aeromobili ad ala rotante ed è stato progettato con gli stessi ideali di sicurezza degli elicotteri in ambito navale. Già nel 2019, l’AWHero è stata coinvolto nelle esercitazioni di difesa e sicurezza nell’ambito dell’iniziativa OCEAN2020 dell’Ue, il programma dedicato alla tecnologia per la sorveglianza e la sicurezza marittima che comprende 43 diversi attori e guidato dall’Azienda.

Attualmente, l’AWHero è in valutazione in gare internazionali. La proposta di Northrop Grumman e Leonardo, basata sull’AWHero, in Australia è stata selezionata per passare alla prossima fase della competizione volta ad accrescere l’efficacia operativa e rafforzare le capacità decisionali nelle missioni della Marina australiana.