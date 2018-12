Leonardo: nuova Divisione Elettronica e nuovo ordine di elicotteri

L’obiettivo della nuova divisione è “ottimizzare l’organizzazione del comparto Elettronica per la Difesa e Sicurezza” – Siglato contratto da 45 milioni per tre elicotteri ai Vigili del Fuoco

In casa Leonardo nasce la Divisione Electronics. Lo ha deliberato giovedì il Consiglio d’amministrazione, come riporta una nota del gruppo. L’obiettivo è “ottimizzare l’organizzazione del comparto Elettronica per la Difesa e Sicurezza e affrontare adeguatamente le sfide tecnologiche e competitive che caratterizzano un business strategico per Leonardo ed in forte crescita”.

La creazione della nuova divisione permetterà inoltre di raggiungere “un’adeguata massa critica” e di rafforzare “la presenza sui mercati di riferimento”.

Queste novità permetteranno “di allineare il modello organizzativo a quello dei principali player del mercato, assicurandone uno sviluppo prospettico ancora più integrato”. La responsabilità della nuova Divisione viene affidata a Norman Bone.

Venerdì Leonardo ha comunicato inoltre di aver siglato un contratto con i Vigili del Fuoco per la fornitura di tre elicotteri AW139. L’ordine, del valore di circa 45 milioni di euro, comprende anche servizi integrati di supporto e addestramento per piloti e tecnici e prevede opzioni per ulteriori 12 AW139. La consegna dei tre nuovi elicotteri sarà avviata a breve e completata nel 2019.

Leonardo ha inoltre annunciato che che il Ministero della Difesa della Polonia ha esercitato le opzioni per l’acquisizione di ulteriori quattro M-346 Advanced Jet Trainers (AJT) previste dal contratto firmato nel marzo 2018. L’esercizio delle opzioni, del valore di circa 130 milioni di euro

Il titolo di Leonardo cede lo 0,7%, a 8,12 euro.