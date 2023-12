Leonardo e il gruppo franco-tedesco Knds siglano un’alleanza strategica per creare un gruppo di difesa europeo

Leonardo e Knds, un gruppo europeo di difesa, hanno siglato un’alleanza strategica per sviluppare piattaforme terrestri militari e rafforzare la collaborazione tra le nazioni europee

Leonardo e Knds – un gruppo europeo di difesa nato dalla fusione della tedesca Krauss-Maffei Wegmann e della francese Nexter – hanno stretto un’importante alleanza strategica per definire e sviluppare ulteriormente una collaborazione più stretta. La firma, in accordo con il ministero della Difesa italiano, pone l’accento sulla creazione di un gruppo di difesa europeo, rafforzando la collaborazione nell’elettronica terrestre e lavorando alla prossima generazione di veicoli blindati, inclusi l’Mgcs (Main Ground Combat System). L’accordo segue la strategia del ministero della Difesa Italiano e il piano di azione dell’accordo Italia-Germania, evidenziando l’intento di accrescere le capacità di produzione e sviluppo in Italia per futuri progetti europei ed esportazioni. Questa iniziativa assume particolare rilevanza nel contesto della possibile creazione di un polo terrestre italo-franco-tedesco.

Tutte le potenzialità dell’accordo tra Leonardo Knds

Inoltre, Leonardo e Knds hanno siglato un accordo per l’implementazione congiunta del programma di approvvigionamento del Main Battle Tank basato sul Leopard 2 A8. Le aziende collaboreranno nello sviluppo, nella costruzione e nella manutenzione del carro per l’esercito italiano, oltre che nelle piattaforme di supporto.

Nell’accordo rientrerà anche il nuovo veicolo da combattimento della fanteria (IFV) conosciuto con il nome Aics e dei sistemi di supporto al combattimento a cui la difesa italiana sta lavorando per il rinnovo e potenziamento delle forze terrestri.