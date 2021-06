Leonardo compra i software di Alea

Il contratto preliminare riguarda il 70% del capitale, ma prevede un’opzione per il restante 30% – L’operazione permette a Leonardo di acquisire nuove tecnologie utili nelle comunicazioni ferroviarie e business critical

Leonardo ha firmato un contratto preliminare per acquisire il 70% di Alea, società specializzata in software di comunicazione su reti a banda larga e 5G. Lo annuncia in una nota il gruppo italiano dell’aerospazio, sottolineando che “l’operazione consentirà di garantire nuove funzionalità e performance avanzate a supporto della gestione delle emergenze, della pubblica sicurezza, delle aziende, delle infrastrutture critiche e dei trasporti”.

L’accordo prevede anche un’opzione che consentirà in futuro a Leonardo di salire al 100% del capitale della nuova controllata.

“L’acquisizione di Alea – si legge ancora nella nota – consentirà di integrare nel portafoglio di Leonardo una nuova soluzione dedicata alle comunicazioni operative del settore ferroviario a standard FRMCS (Future Rail Mobile Communication System) e la suite “Talkway” per le comunicazioni business critical”.

Nel dettaglio, “la nuova tecnologia FRMCS, che sostituirà progressivamente lo standard GSM-R attualmente in funzione su migliaia di chilometri di ferrovie nel mondo, è un elemento chiave per la digitalizzazione del trasporto su rotaia”, continua Leonardo.

La soluzione “Talkway”, invece, “consente di effettuare da smartphone comunicazioni professionali “Push-To-Talk”, assimilabili alle comunicazioni via radio, gestione video e foto, messaggistica e localizzazione costantemente monitorate dalla sala operativa tramite piattaforma web dedicata”.

Il closing dell’operazione è subordinato a una serie di condizioni sospensive, incluso l’eventuale esercizio del Golden Power da parte del governo. se tutto andrà come previsto da Leonardo, l’affare sarà concluso entro il terzo trimestre del 2021.

A circa un’ora dall’ avvio degli scambi, il titolo in borsa di Leonardo guadagna poco più di un punto percentuale, a 7,346 euro. Negli stessi minuti, il Ftse Mib galleggia intorno alla parità.