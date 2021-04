Leonardo, al test di Borsa il colpo grosso di Profumo in Germania

Il gruppo guidato da Alessandro Profumo rileva da KKR il 25,1% di Hensoldt, società leader in Germania nell’elettronica per la difesa, per 606 milioni bruciando la concorrenza di Thales

Oggi toccherà alla Borsa valutare il colpo grosso di Leonardo in Germania dove Alessandro Profumo ha bruciato la concorrenza di Thales assicurandosi una robusta partecipazione di Hensoldt, società leader di elettronica della difesa. L’operazione è particolarmente strategica dal punto di vista industriale e tecnologico. Il gruppo italiano guidato da Profumo ha infatti stipulato un accordo con Square Lux Holding II, società controllata da fondi assistiti da Kohlberg Kravis & Roberts & Co., per l’acquisizione di una quota del 25,1% di Hensoldt al prezzo di circa 606 milioni di euro, pari a 23 euro per azione. Hensoldt è la società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in continua espansione nella cyber security, gestione dei dati e robotica. A seguito della finalizzazione dell’operazione, Leonardo diventerà dunque il maggior azionista di Hensoldt insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), partecipata all’80% dalla Repubblica Federale Tedesca.

“Siamo entusiasti dell’investimento in Hensoldt come catalizzatore per la creazione di una collaborazione più stretta che rafforzerà ulteriormente le rispettive posizioni nel mercato dell’elettronica per la difesa previsto in crescita. Crediamo che questo passo creerà valore per i nostri azionisti, riunendo punti di forza complementari per servire più clienti e partner con le soluzioni di cui hanno bisogno, pur preservando tecnologie e capacità nazionali. Questo investimento riflette anche la visione di lungo periodo riguardo all’importanza di costruire una cooperazione nell’industria europea dell’aerospazio e difesa e la determinazione di Leonardo di avere un ruolo attivo nel suo sviluppo”, ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo.

Thomas Müller, Amministratore delegato di Hensoldt, ha aggiunto: “Accogliamo con favore l’investimento di Leonardo. Attraverso questa operazione potremo contare su un secondo azionista di riferimento di lungo periodo nella nostra società e un potenziale partner strategico importante con cui collaboriamo già con successo su una serie di programmi. In qualità di leader nella fornitura di sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, vediamo molteplici opportunità di collaborazione con Leonardo per supportare ulteriormente la nostra strategia di successo e rafforzare la crescita nel lungo periodo”. Attraverso l’investimento in Hensoldt, Leonardo stabilirà una presenza strategica di lungo periodo nel mercato tedesco della difesa in rapida crescita. Già oggi, Leonardo e la società acquisita hanno una partnership consolidata che include la collaborazione sul programma Eurofighter Typhoon come operatori indipendenti all’interno del consorzio.