L’educazione finanziaria? Direttamente a casa con GTF

L’iniziativa è di Global Thinking Foundation, la fondazione costituita nel 2016 e presieduta dall’economista Claudia Segre.

L’educazione finanziaria arriva direttamente nelle case degli italiani. Il progetto è di Global Thinking Foundation, Fondazione no profit costituita nel 2016 e presieduta da Claudia Segre, con lo scopo di promuovere l’alfabetizzazione finanziaria, un aspetto sempre più rilevante della nostra vita sociale ed economica, ma sul quale purtroppo le famiglie italiane sono spesso impreparate. L’iniziativa si chiama #GLTAcasa, è al 100% digitale e rivolto a donne, adulti e famiglie per spiegare a tutti i principali argomenti economico-finanziari attraverso una serie di attività coinvolgenti e gratuite che sarà possibile svolgere comodamente dalla propria abitazione.

L’attività formativa è composta da dodici podcast, dal titolo “Finanza 4.0 ai temi del Covid 19”, che è possibile ascoltare su Spotify, Spreaker, Google Podcasts e Apple Podcast. Ai podcast saranno affiancati dei veri e propri webinar, dei seminari su web, che offriranno la possibilità di interagire “live” con l’esperto. Ma di cosa si parla? Di ciò che spesso si sente al telegiornale ma che non si comprende: dal QE al MES, passando per i beni rifugio e le modalità per sospendere le rate del mutuo. Ma non solo, anche tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro e della scuola: dalla didattica a distanza allo smartworking, fino alla telemedicina.

#GLTAcasa va dunque a confermare l’impegno di Global Thinking Foundation, che da sempre affianca alla sua attività sul territorio contenuti gratuiti digitali, nella convinzione che la conoscenza accessibile a tutti rappresenti il punto nodale per una vera inclusione sociale, di genere ma non solo. I precedenti prodotti erano la piattaforma digitale FamilyMI e la app Consapevoli & Indipendenti, la prima in Italia contro la violenza economica. Senza dimenticare il progetto di punta della Fondazione “Donne al Quadrato”, il corso di alfabetizzazione finanziaria nato due anni fa e che ha incontrato 1500 donne in 34 città in Italia: diventa interamente digitale.

“Durante questo periodo – ha commentato Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation – in cui ci viene chiesto di stare a casa a causa dell’emergenza Coronavirus, siamo ancora più esposti a notizie riguardanti le disposizioni economiche prese dai Governi e gli effetti che questa emergenza sta avendo sui mercati finanziari. Crescono quindi la necessità e la volontà di avere una formazione adeguata e delle basi più solide per capire cosa accade intorno a noi. Anche il mondo del lavoro e della scuola sta cambiando e si sta prendendo sempre più coscienza dell’esigenza di un adeguamento della proposta formativa. La nostra è modulare, fruibile sia via audio che video, oltre che all’interno delle aule virtuali, ed integra ben 24 argomenti sul mondo del lavoro, del fisco, dell’economia e della finanza, a cui si affiancano le tematiche di educazione finanziaria già sviluppate nel Progetto Donne al Quadrato, per una didattica a distanza snella e attuale”.