Le tlc inglesi diventano un po’ indiane: Bharti Enterprises acquisisce il 24,5% di Bt Group per 4 miliardi di dollari e il titolo vola in Borsa

Il gigante indiano delle telecomunicazioni Bharti Enterprises ha acquistato il 24,5% di British Telecom Group, operatore britannico nella banda larga e telefonia mobile, per 3,2 miliardi di sterline

Bharti Enterprises, il colosso indiano delle telecomunicazioni, ha messo a segno un colpo strategico: ha acquisito una quota del 24,5% in Bt Group, il principale operatore britannico di telecomunicazioni, per circa 3,2 miliardi di sterline (4 miliardi di dollari). L’operazione prevede il rilevamento delle azioni detenute da Altice Uk, il veicolo finanziario del miliardario Patrick Drahi, ma Bharti ha chiarito che non punta al controllo totale della società né a un seggio nel consiglio di amministrazione.

La notizia ha avuto un impatto immediato sui mercati, con il titolo Bt che ha registrato un balzo del 6,5% alla Borsa di Londra.

Bharti acquisisce il 24,5% di Bt Group: cosa succede ora?

Bharti Enterprises, fondata e guidata dal miliardario Sunil Bharti Mittal, ha confermato l’intenzione di procedere con un’acquisizione graduale: inizialmente rileverà una quota del 9,99%, per poi aumentare la propria partecipazione al 24,5% dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni regolamentari, tra cui una revisione prevista dal National Security and Investment Act del Regno Unito.

Le sfide di Patrick Drahi e Altice Uk

Patrick Drahi, che ha iniziato a investire in Bt nel 2021 attraverso Altice Uk, si trova ora a fronteggiare un significativo debito accumulato nel corso degli anni, risultato di una strategia aggressiva di acquisizioni. Negli ultimi mesi, Drahi ha dovuto affrontare anche le conseguenze di un’indagine per corruzione che ha coinvolto figure chiave del suo gruppo, complicando ulteriormente i tentativi di ridurre il debito attraverso la vendita di asset.

Altice Uk, parte del gruppo Altice, è infatti in piena fase di dismissioni. Recentemente, Drahi ha concluso la vendita della piattaforma di pubblicità video Teads per circa 1 miliardo di dollari a Outbrain Inc. ed è attualmente in trattative per cedere Altice Portugal, l’unità coinvolta nell’indagine per corruzione.

La strategia di Bharti Enterprises

Per Bharti Enterprises, questa acquisizione rappresenta un ulteriore tassello nella sua strategia di espansione globale. Il gruppo indiano, già presente in Africa e in vari settori delle telecomunicazioni, tecnologia, infrastrutture digitali e comunicazioni spaziali, ha recentemente rafforzato la sua presenza in Europa attraverso l’acquisizione di OneWeb, una società britannica di comunicazioni satellitari, che si è fusa con Eutelsat nel 2023.

Sunil Bharti Mittal, presidente di Bharti Enterprises, ha commentato con entusiasmo l’operazione: “Questo investimento è una chiara espressione della nostra fiducia in Bt e nelle opportunità offerte dal Regno Unito. L’attenzione di Bt nel rafforzare le sue reti, stimolare la crescita dei consumatori e ottimizzare ogni aspetto della sua attività la rende ben posizionata per consolidare la sua posizione di azienda leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni”.

Mittal ha inoltre ricordato il legame storico tra Bharti e Bt, sottolineando che dal 1997 al 2001 Bt deteneva una quota del 21% in Bharti Airtel, un rapporto che ora viene ulteriormente rafforzato con questa nuova operazione.